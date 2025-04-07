WhatsApp Yıllardır Beklenen Özelliklere Nihayet Kavuşuyor

En popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp, kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşımak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Uygulamaya uzun zamandır beklenen üç farklı özelliğin nihayet geleceği ortaya çıktı.

WhatsApp'a Hangi Özellikler Eklenecek?

WhatsApp'ın 2.25.10.16 numaralı beta sürümünde sesli ve görüntülü aramalarda kullanılabilecek yeni özellikler tespit edildi. Bu özelliklerden ilki sesli aramayı yanıtlamadan önce mikrofonun sessize alınmasını sağlayacak.

Sessize alma butonu özellikle gürültülü ortamlarda aramayı yanıtlamak zorunda kaldığınızda kullanışlı olacak. Böylece aramayı yanıtladığınızda karşı taraf arka plandaki gürültüyü duymak zorunda kalmayacak. Bu işlemin çok pratik şekilde yapılabilmesi için bildirim paneline arama yanıtlama ve reddetme butonların yanına sessize alma butonu eklenecek.

Diğer özellik ise görüntülü aramaları kapsıyor. Bu özellik sayesinde görüntülü aramayı yanıtlamadan önce kamerayı kapatabileceksiniz. Görüntülü arama başladıktan sonra istediğiniz zaman kameranızı aktif hâle getirebileceksiniz.

Görüntülü görüşme esnasında ayrıca emoji tepkileri kullanılabilecek. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre test aşamasında altı farklı emoji bulunuyor. İlerleyen zamanlarda daha fazla emojinin eklenip eklenmeyeceği bilinmiyor. Bu üç özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı da henüz belli değil.