WhatsApp’a Yeni Bir Özellik Daha Gelebilir: Yönetici İncelemesi

WhatsApp, son zamanlarda güvenlik ve tasarım gibi alanlarda birçok yeni özellik geliştirdi. Uygulamada, iki adımlı doğrulama gibi güvenlik önleminden tutun da görüntülü mesaj özelliğine kadar birçok değişiklik yapıldı. Hâl böyle olunca uygulamanın yeni özellik haberlerine yetişmek oldukça zorlaştı.

Android cihazlar için WhatsApp beta güncellemesi olan 2.23.16.18 sürümünün test aşamasında yeni bir özelliği daha olduğu öğrenildi. 'Yönetici İncelemesi' özelliği hayata geçirildiğinde, grup sohbetlerinin yönetici tarafından daha ayrıntılı denetlenmesi sağlanacak.

Grup Sohbetlerinde Daha Güvenli ve Saygılı Bir Ortam Yaratılacak!

Tüm grup üyeleri, sohbette paylaşılan kötü içerikli mesajları doğrudan grup yöneticisine/yöneticilerine bildirebilecek. Böylelikle yönetici mesajı herkesten kaldırmayı veya içeriğin önemine göre uygun işlemi yapmayı seçebilecek.

Bu özellik sayesinde grup yöneticileri aktif olmadıkları zamanlarda bile gelen bildirimler aracılığıyla grubu denetleyebilecek. İncelemesi gereken mesajları grup bilgi ekranındaki bir bölümden görüntüleyebilecek.

Test aşamasındaki bu yeni özellik, uygulamayı kullanan her kişinin güvenli ve saygılı bir ortamda sohbet edebilmesini sağlamayı hedefliyor. Böylece kullanıcılar grup sohbetlerinde minimum seviyede olumsuz, kötü veya uygunsuz içerik görecek.

Yönetici İncelemesi özelliği şimdilik Google Play Store’da Android cihazlar için WhatsApp beta güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcı, grup ayarları ekranından bu yeni özelliğe erişebilir.

WhatsApp'ın hedeflediği saygılı sohbet ortamı hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz.