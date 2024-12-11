WhatsApp'a Sesli Mesajlar İçin Hızlı Yanıt Verme Özelliği Geliyor!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak, platformda sıkça kullanılan sesli mesajları daha efektif hale getirmek için kolları sıvadı.

Aktarılanlara göre WhatsApp, kullanıcıların kendisine gelen sesli mesajlara, yine sesli bir şekilde hızlı yanıt vermesini sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başladı.

WhatsApp'tan Sesli Mesajlara Hızlı Yanıt Vermek İçin Yeni Tuş

WhatsApp'ın Android için yayınladığı son geliştirici sürümünde tespit edilen yeni özellik, kullanıcıların sesli mesajlara yanıt olarak yeni bir sesli mesaj yollmasını büyük ölçüde hızlandırıyor. Özelliğe ait paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda, sesli mesajların hemen yanında yeni bir tuş görmemiz mümkün. Söz konusu tuşun, kullanıcıların yanıtlarını hemen kaydedip göndermelerine olanak tanıyacağı iddia ediliyor.

Her ne kadar yeni düğme platformda pek de büyük bir değişiklik yaratmayacak olsa da sesli yanıt verme sürelerini hızlandırabilir. Zira güncel olarak sesli bir yanıt göndermek için alt tarafta bulunan butona basmak, yanıt seçeneğine tıklamak ve mesajı kaydetmek gerekiyor.

Bu bağlamda, pek çok kullanıcının sesli yanıtlar verirken sık sık tercih edeceğini düşündüğümüz hızlı yanıt özelliği hala test aşamasında. Özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise net bir bilgi mevcut değil. Gelişmeler için takipte kalın!

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