WhatsApp'tan Sesli Mesaj Dinlemekten Nefret Edenlere Müjde

WhatsApp, Android için yeni beta güncellemesini yayınladı ve sürüm numarasını 2.24.15.5'e yükseltti. Bu güncellemeyle birlikte, WhatsApp'ın sesli mesajları metne dönüştürme özelliği bazı beta test kullanıcıları için kullanıma sunuluyor.

Bu özellik, kullanıcıların sesli mesajları okuyabilmesine olanak tanıyarak, uygulamanın erişilebilirliğini ve kullanım kolaylığını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor.

WhatsApp'ın Yeni Sesli Mesaj Transkripsiyon Özelliği

WhatsApp, daha önce Android 2.24.7.8 beta güncellemesi ile sesli mesajları metne dönüştürme üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şimdi ise 2.24.15.5 güncellemesi ile bu özelliği belirli ülkelerdeki sınırlı sayıda beta kullanıcısının erişimine açtı.

Kullanıcılar, gelen ve giden sesli mesajlar için bu transkripsiyon özelliğini etkinleştirebiliyor. Özelliğin çalışması için ek bir veri paketi indirilmesi gerekiyor ve bu paketler, kullanıcı gizliliğini korumak adına cihaz üzerinde oluşturuluyor.

Şu anda İngilizce, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe dillerinde veri paketleri mevcut olup, ilerleyen dönemlerde daha fazla dil desteği de sağlanacak.

Bu yeni özellik, işitme engelli kullanıcılar için uygulamanın erişilebilirliğini önemli ölçüde artırıyor. Sesli mesajların metne dönüştürülmesi, bu kullanıcıların sesli mesajları okuyarak sohbete katılabilmelerini sağlıyor.

Ayrıca, gürültülü ortamlarda sesli mesajları dinlemenin zor olduğu durumlarda da kullanışlı oluyor. Kullanıcılar, sesli mesajları dinlemek yerine transkripte edilen metni okuyarak mesaj içeriğini hızlıca anlayabiliyor.

WhatsApp'ın sesli mesajları metne dönüştürme özelliği, uzun sesli mesajların içeriğini hızlıca okuma ve gerektiğinde metin olarak arama yapma imkanı sunarak, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Bu özellik, Android için WhatsApp beta sürümünü en son güncellemeleri ile yükleyen bazı beta test kullanıcıları için şu anda erişilebilir durumda ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması planlanıyor.