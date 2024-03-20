WhatsApp'ta Sesli Mesaj Dinlemeyi Sevmeyenleri Sevindiren Haber: Yeni Bir Özellik Geliyor!

WhatsApp son dönemlerde iOS kullanıcıları için test edilen ve kullanıma sunulan özellikleri Android kullanıcılarına da getirme çalışmalarına hız verdi. WABetaInfo'nun son duyurduğu bir yeni özellik de iOS kullanıcıları için test edilen ve tanıtılan sesli mesajların metine dönüştürülmesi, yakında Android kullanıcılarına da gelecek.

WaBetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi, yakın zamanda gelecek olan Android güncellemesi ile birlikte kullanıcılar artık sesli mesajları yazıya dökebilecek. Bu özellik sesli mesaj dinlemeyi sevmeyen veya bazı ortamlarda gelen mesajı dinleyemeyen kişiler için büyük avantaj sağlayacak.

WhatsApp'ta Sesli Mesajlar Artık Yazıya Çevrilebilecek

Kullanıcıların bu özellikten faydalanmaları için 150 MB yeni uygulama verisi indirmeleri gerekecek. Uygulama bu mesajları detaylı bir şekilde metne dönüştürmek için cihazların konuşma tanıma özelliğini kullanacak. Ek uygulama sayesinde de sesli mesajlar, mesaj kutularına entegre edilecek ve sesli mesaj dinlemek istenmediği zaman kolayca metne dönüştürülebilecek.

Bu özellikte sesli mesajların yazıya dönüştürülmesinde eksiksiz en önemli faktör olacak. Bunun için de gelişmiş konuşma tanıma teknolojisi kullanılacak. Böylece özellik sadece o an sesi dinleyemeyenlerden insanlardan çok işitme engeli olan kullanıcılar için büyük bir fark yaratacak.

Sesli notları yazıya dökme özelliği şu an Android kullanıcıları için test aşamasında ve henüz tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı belli değil.