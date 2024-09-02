Siri Kıskanacak: WhatsApp'ın Merakla Beklenen Yeni Özelliği Ortaya Çıktı!

WhatsApp, son zamanlarda yapay zekanın etkisiyle yeteneklerini bir hayli artırdı. Bunu Meta AI aracına borçlu olan uygulama son çıkan raporlara göre çok yakında Siri'yi bile kıskandıracak bir özellik alacak. İşte ayrıntılar!

WhatsApp'a Siri Benzeri Sesli Sohbet Modu Gelecek

Her ne kadar şu an için ülkemizde kullanılamasa da WhatsApp kullanıcıları, Meta AI yapay zeka aracıyla mesajlaşabiliyor, sesli mesaj gönderebiliyor ve hatta görsel ürettirebiliyor. Son raporlar, Meta'nın bu işlevi bir adım öteye taşıyarak Siri benzeri bir kimlik kazandırma çabasında olduğunu ortaya koyuyor.

WhatsApp'ın Android 2.24.18.18 beta sürümünde tespit edilen yeni bir özellik, Meta AI'ın bir sohbet asistanı gibi kullanılabilmesine imkan verecek. Böylece mesaj göndermek istemeyen WhatsApp kullanıcılarına daha hızlı, etkileşimli ve kısaca gerçek zamanlı bir çözüm sunulacak. Bu sohbet modunun ana sayfada yer alacak bir kısayol ile etkinleştirilebileceğini de belirtelim.

Şu anda Meta AI'ın Siri benzeri bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu ve sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildiğini belirtelim. Ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise maalesef bir bilgi verilmedi.

Meta AI şu anda toplamda 22 ülkede kullanılabiliyor ve ne yazık ki Türkiye bu ülkeler arasında şimdilik yer almıyor. Dolayısıyla ülkemizdeki WhatsApp kullanıcıları şimdilik bu özelliklere erişemiyor. Bu nedenle, WhatsApp'a gelen en yeni yapay zeka özelliklerini deneyimlemek için bir süre daha beklemek zorunda kalacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.