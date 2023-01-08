Yeni WhatsApp Sohbet Aktarma Özelliği Geliyor

WhatsApp, sohbet aktarma özelliği için oldukça önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. Şu anda geliştirme aşamasında olan yenilik sayesinde bulut depolamaya gerek kalmadan doğrudan sohbetler farklı bir cihaza aktarılabilecek.

WhatsApp Sohbet Aktarma Özelliği İçin Önemli Yenilik Yolda

Yeni bir akıllı telefon satın aldığınızda WhatsApp isimli anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan sohbetlerinizi yeni cihaza aktarmak için bulut depolama hizmetini kullanmanız gerekiyor. Yani geçiş yapabilmek için sohbet yedeklemesi yapmalısınız.

WABetaInfo tarafından ortaya atılan iddiaya göre dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp, sohbet yedekleme işlemine gerek kalmadan mesajları bir telefondan diğer telefona aktarma özelliği üzerinde çalışıyor.

Yeni özelliğe dair bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüsü, özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Görsele baktığımızda söz konusu seçeneğin sohbet ayarlarının olduğu sayfada yer aldığını görüyoruz.

WhatsApp Android Beta 2.23.1.25 sürümünde tespit edilen yeni özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu belirtelim. Sohbetleri direkt olan farklı cihaza aktarabilmenize olanak tanıyan özelliğe dair şu anda detaylı bir bilgi mevcut değil.

Kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak ve kullanıcılara çok büyük bir kolaylık sağlayacak olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ayrıca iOS işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden yeni özelliğe erişilip erişilemeyeceği belli değil fakat her iki işletim sistemine de sunulması bekleniyor.