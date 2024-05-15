WhatsApp'ın Yeni Özelliği Şimdiden Heyecanlandırdı: Beklenen Özellik Geliyor!

WhatsApp'ın daha önce kullanıcılara uygulama rengini değiştirebilecekleri, belirlenen renkler arasından seçim yapabilecekleri bir tema özelliği hakkında bilgi verilmişti. WhatsApp, bu özelliği geliştirmeye devam ederken bir yeni benzer özelliğin daha yolda olduğu açıklandı.

Uygulamanın şu anda konuşma pencerelerindeki sohbet balonlarının rengini özelliştirmeye yönelik yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu sayede WhatsApp, ilerleyen günlerde kullanıcıların daha kişiselleştirilmiş bir platform yaratabileceklerinin ışığını yakmış oluyor.

WhatsApp Sohbet Balonunun Rengini Değiştirme Özelliği

WaBetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsünde, uygulamanın sohbet balonunda doğrudan bir renk değişikliği yapılabildiğini görüyoruz. Burada WhatsApp'ın henüz deneme yapıyor olduğunu belirtmekte fayda var.

Birkaç ay önce uygulama ana logo rengini değiştirebilme özelliği geliştirilmeye devam ederken, buna ek olarak sohbet balonlarında da benzer bir değişiklik yapmak yakında mümkün olacak gibi görünüyor. Örnek fotoğrafta mavi renk görünüyor olsa da WhatsApp'ın tam olarak nasıl bir renk paleti sunacağına dair net bir bilgi yok.

Bu özelliğin yıllardır belirli bir kitle tarafından talep edilmesi nihayet sonuç buluyor gibi görünüyor. Sohbet balonun rengini özelleştirme özelliğinin kullanıcıların mesajlaşma deneyimini kötü etkileyebilecek renk seçenekleriyle geleceği düşünülmüyor.