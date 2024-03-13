WhatsApp Sohbet Filtreleme Özelliği Yakında Android Kullanıcılarına Geliyor: Nasıl Görünecek?

WABetaInfo, Android telefon kullanıcıları için yeni bir özelliğin test edildiğini duyurdu. Geliştirilmekte olan yeni özellik, uzun zamandır WhatsApp Business kullanıcıları tarafından erişilebilir ve kullanılabilir durumdaydı.

Yeni gelen bilgiye göre de artık yeni beta sürümünün güncellenmesiyle birlikte Android kullanıcılar sohbet filtreleme özelliğini test edebilecek. Paylaşılan ekran görüntüsü de özelliğin telefonlarda nasıl görüneceğini gösteriyor.

Sohbet Filtreleme Özelliği Yakında Gelecek

WhatsApp, hem iOS hem de Android kullanıcılarına her zaman yeni özellikler getirerek uygulamayı daha kullanışlı bir versiyona dönüştürmek için çalışıyor. Sıradaki yeni özellik de Android kullanıcıları tarafından şu an test edilebilir durumda.

Sınırlı sayıdaki beta test kullanıcı, konuşma penceresinin üst kısmında "Sohbet Filtreleri" seçenğinin olduğunu görebilecek. Bu seçenek sayesinde sohbet listesinde sadece istenen, belirli mesajlar gruplandırılabilecek.

Sohbet filtreleme özelliği sayesinde okunmamış mesajları görüntülemek için özel bir filtre oluşturulabilecek. Ayrıca kullanıcılar grup sohbetleri için de ayrı bir liste oluşturarak, bu WhatsApp gruplarını o liste içerisine dahil edebilecek.

Özelliğin tüm kullanıcılara tam olarak ne zaman açılacağı belli olmasa da yakın zamanda herkese açılması bekleniyor. Artık WhatsApp kullanıcıları, uygulama içinde daha düzenli ve mesajlara çok daha kolay ulaşabilecekler.