WhatsApp'ta Sohbet Geçmişini Aktarmak Artık Hiç Olmadığı Kadar Kolay!

Özellikle telefon değişikliği gibi durumlarda WhatsApp geçmişini aktarmak oldukça zahmetliydi. Yeni WhatsApp özelliği bu zahmeti sıfıra indirecek gibi görünüyor.

WhatsApp, bulut yedeklemelerini kullanmadan sohbetlerinizi ve dosyalarınızı yeni bir cihaza alma sürecini basitleştiren yeni bir sohbet geçmişi aktarım özelliğine sahip.

QR Kodu ile WhatsApp Geçmişini Aktarmak Artık Mümkün

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, eski cihazlarında yedeklenmiş geçmişlerini içeren bir QR kodu alıyor ve bu kod daha sonra Wi-Fi Direct aracılığıyla yerel olarak yeni telefonlarına aktarılıyor.

Yeni sohbet geçmişi geri yükleme özelliği WhatsApp Beta kullanıcılarına sunulmuş durumda ancak şimdilik aynı işletim sistemine sahip telefonlarla uyumlu, yani Android'den Android'e ve iOS'tan iOS'a aktarımlarda kullanılabiliyor. Süreç, WhatsApp -> Sohbetler -> Sohbet Aktarımı kısmından başlatılabiliyor.

WhatsApp'ın ana şirketi Meta, sohbet geçmişi verilerinin yalnızca iki cihaz arasında paylaşıldığını ve aktarım işlemi sırasında tamamen şifrelendiğini söylüyor. Bu özellik, bulut depolama alanınıza sığmayan daha büyük yedeklemeleriniz varsa da oldukça kullanışlı olacak.