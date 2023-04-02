WhatsApp'a Sohbet Kilitleme Geliyor: Ekran Görüntüsü Paylaşıldı!

WhatsApp, sohbet kilitleme özelliği üzerinde çalışıyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek yeni özellik, kullanıcı gizliliğini önemli ölçüde iyileştirecek. Ekran görüntüsü paylaşılan işleve dair detaylar haberimizde.

WhatsApp Sohbet Kilitleme Özelliğine Kavuşuyor

WABetaInfo, WhatsApp'ın 2.23.8.2 beta versiyonunda kullanıcı gizliliğine odaklanan çok önemli bir özelliği ortaya çıkardı. Yeni özellik, kullanıcıların belirli sohbet pencerelerini parmak izi ya da parola aracılığıyla kilitleyebilmesine imkân tanıyacak.

Kullanıcılar bu özelliği kullanarak ekstra bir güvenlik katmanı ekleyebilecek. Böylelikle akıllı telefonunuza fiziksel olarak erişebilen diğer kişilerin görmesini istemediğiniz sohbetleri kilitleme imkânına sahip olacaksınız.

WABetaInfo, yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek yeni özelliği içeren bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan görsel, söz konusu özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı ile ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Bir sohbeti kilitlediğiniz takdirde sadece parmak izi ya da şifre aracılığıyla erişebileceksiniz. Şu anda geliştirme sürecinde olan sohbet kilitleme işlevinin tam olarak hangi tarihte kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

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