Telegram'ın Sevilen Özelliği WhatsApp'a Geliyor: Peki Nasıl Çalışacak?

WhatsApp, internet üzerinden bire bir mesajlaşma ve grup sohbetlerinin bugün olduğu kadar kullanışlı hâle gelmesinde büyük rol oynadı. Bununla birlikte, iletişim ihtiyaçları gelişiyor ve WhatsApp yakın zamanda Topluluklar aracılığıyla daha büyük grup etkileşimlerini kolaylaştırmaya başlıyor.

Telegram'ın uzun yıllardır Kanallar'a sahip olmasına rağmen WhatsApp'ta benzeri bir özellik ne yazık ki yoktu. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir görsel, bu özelliğin yakında WhatsApp'a da geleceğini göstermişti.

Bu özelliğin hâlihazırda geliştirilmekte olduğunu gösteren bir dizi raporun ardından WABetaInfo, kullanıcıları Kanallar hakkında eğiten yeni bir bilgi istemi keşfetti. Bu bilgi istemi, Play Store'da bulunan mesajlaşma uygulamasının 2.23.10.14 beta sürümünde yer alıyor.

Telegram'ın Kanallar Özelliği Artık WhatsApp'ta

WhatsApp, bir Kanal'ın sahip olabileceği üye sayısı konusunda önceden belirlenmiş bir sınır olmadığını belirtiyor. Bilgi isteminde ayrıca bu özelliğin haberleri, etkinlikleri ve diğer bilgileri geniş bir kitleyle paylaşmak için kullanılabileceği açıklanıyor.

WABetaInfo'dan alınan ek bir ekran görüntüsü, kanallardan gelen güncellemelerin kişilerinizden gelen geçici durum güncellemelerinin altında görüneceğini açıklığa kavuşturuyor. Bu değişikliğe uyum sağlamak için WhatsApp, Durum sekmesini Güncellemeler olarak yeniden adlandıracak.

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