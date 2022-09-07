WhatsApp'ın Sohbete Dayalı Anketler Özelliği Yolda

WhatsApp son zamanların en sık güncellenen uygulamalarından biri olmalı ve sürekli olarak geliştirilmekte olan yeni özellikler hakkında bir şeyler duyuyoruz. Bunlardan birçoğu daha beta test kullanıcıları tarafından bile erişilebilir olmadan önce. Peki bu kadar çok şey olurken, geliştiriciler neyin iyi çalıştığını ve neyin kullanıcı beklentilerini karşılamadığını nasıl takip edebilir?

İşte bugün, mesajlaşma platformunun kullanıcılardan geri bildirim toplamak için sohbet tarzı bir uygulama içi anket geliştirme planları ortaya çıktı.

WhatsApp'ın grup anketlerinin üzerinde çalıştığını ve hata raporlama sistemini geliştirmek için ayrı planlar yaptığını zaten biliyoruz ancak bunların hiçbiri geliştirme aşamasında görülen WABetaInfo anket özelliğine pek benzemiyor. Bu yeni özellik, doğrudan WhatsApp'a ait doğrulanmış bir işletme hesabıyla sohbet etmenizi, böylece uygulamadaki belirli özellikler ve ürünlerle ilgili geri bildirimde bulunmanızı sağlıyor.

WhatsApp Anketleri İşletme Hesabı Geliyor

Anketler geldikten sonra bu anketlere katılmanız istenen birkaç kişiden biriyseniz amacını belirten ve size kabul veya reddetme seçeneği sunan bir davetiye göreceksiniz. Katılmakla ilgilenmiyorsanız gelecekteki tüm davetlerden kaçınmak için WhatsApp Anketleri hesabını diğer tüm kişiler gibi engelleyebilirsiniz.

Bu geri bildirim aracının, hizmet yapısında büyük yeni özellikler veya diğer radikal değişiklikler talep etmeniz için size imkân vermesini beklemeyin. Bunun yerine daha çok A/B testleri ve beta geliştirmenin diğer aşamalarında kullanışlı olabilecek bir sisteme benziyor. Bununla birlikte geri bildirim paylaşmaya davet edilen herkes için yeni işletme hesabı sohbeti, WhatsApp desteğine ve geliştiricilerine yönelik uzun e-postalar yazmak ve hata raporlarını yazmaktan kesinlikle daha iyi.