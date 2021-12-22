WhatsApp Tasarımı Değişiyor: Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı!

WhatsApp tasarımı değişecek. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma platformu, modern bir arayüze geçiş yapmak için kollarını sıvadı. Başarılı mesajlaşma uygulamasının sesli arama bölümündeki yeni arayüze dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Tasarımı Neden Yenilenecek?

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger, yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, mesajlaşma uygulamasının sesli arama bölümündeki arayüzü değiştirmek için kollarını sıvadı. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni arayüze ait görsel paylaşıldı.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger'ın sesli arama bölümündeki arayüz eski bir tasarıma sahip. Bu sebepten ötürü bu özellik kullanılırken kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda WhatsApp Messenger'ın sesli arama arayüzünü daha kompakt ve modern hale getirmeye çalışıyor. Yeni tasarım ile birlikte özellikle grup sesli arama ekranı daha başarılı bir tasarıma sahip olacak.

Şu anda geliştirme aşamasında olan yeni kullanıcı arayüzü, gelecekte yayımlanacak WhatsApp beta güncellemesi ile birlikte Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak. Dolayısıyla şu anda beta sürüme sahip olan kullanıcılar yeni arayüze erişemiyor.

Tüm kullanıcıların yeni arayüzü kullanmaya başlayabilmesi için ilk olarak yeni tasarımın test aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Şirket, test aşamasını sorunsuz bir biçimde tamamladıktan sonra yeni tasarımı kullanıcılara sunacaktır.

WhatsApp Son Görülme İçin Yeni Özellik Geldi

Anlık mesajlaşma platformunda yeni bir gizlilik özelliği aktif edildi. Böylece daha önce sohbet etmediğiniz kişiler son görülme durumunuzu göremeyecek. Bazı kişilerin ve işletme hesaplarının son görülme durumlarını göremeyen WhatsApp kullanıcıları, bunun bir hatadan kaynaklandığını düşünmüştü.

WhatsApp Messenger, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliği arttırmak için yeni bir özelliği aktif ettiklerini duyurdu. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre tanımadığınız ve daha önce sohbet etmediğiniz kişilerin son görülme durumunuza erişebilmesi zorlaştırıldı.

Whatsapp tasarımının değişecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sesli arama bölümündeki yeni tasarımı beğendiniz mi? Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmetinin yeni arayüzü ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.