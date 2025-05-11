WhatsApp’tan Hızlı İletişimde Dev Adım: Artık Tek Dokunuşla Yapabileceksiniz!

WhatsApp, hem iOS hem de Android platformlarında kullanıcı deneyimini daha konforlu ve pratik hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Android için yayınlanan 2.25.15.19 beta güncellemesiyle birlikte yeni bir özellik test edilmeye başlandı.

Aktarılanlara göre WhatsApp, yeni beta güncellemesiyle pek çok kullanıcının severek kullandığı sesli mesajlar özelliği daha hızlı bir hale getirmesini sağlayacak yeni özelliğini resmen devreye aldı.

Kullanıcılar Tek Dokunuşla Sesli Mesaj Gönderebilecek

Yeni güncellemeyle Android kullanıcıları, artık mikrofon simgesine yalnızca bir kez dokunarak sesli mesaj kaydına başlayabilecek. Bu yeni sistem, bireysel ve grup sohbetlerinin yanı sıra kanallarda da kullanılabilecek, böylece tüm mesajlaşma alanlarında daha sade ve kullanıcı dostu bir deneyim sunulmuş olacak.

Daha önce WhatsApp’ta sesli mesaj göndermek için iki farklı yol bulunuyordu. Kullanıcılar ya mikrofon simgesine basılı tutup mesajın otomatik gönderilmesini bekliyor ya da yukarı kaydırarak kilit modunu aktif ederek uzun kayıtlar alabiliyordu. Yeni özellikle bu adımların yerini, daha sezgisel ve tek adımlık bir yöntem alacak.

Şu anda test edilen yeni özelliğin önümüzdeki aylarda tüm kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Peki siz yeni sesli mesaj gönderme yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...