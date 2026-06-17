WhatsApp'ın Kullanıcılara İlaç Gibi Gelecek Yeni Özelliği Yolda!

WhatsApp, kullanıcı gizliliğine önem verenler için oldukça işe yarayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda kullanıcılar çok sayında tek seferlik mesajlar gönderebilecek. Bu sayede uzun süre sohbetlerde kalmasını istemediğiniz mesajları daha güvenli şekilde paylaşmanız mümkün olacak. İşte merak edilen detaylar!

WhatsApp Tek Seferlik Mesajlar Özelliği Nasıl Çalışacak?

WhatsApp’ın iOS için yayınlanan 26.24.10.16 numaralı beta sürümünde kullanıcıların mesajlarını tek seferlik göndermesine imkan veren yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellikle birlikte tıpkı tek seferlik fotoğraf ve videolarda olduğu gibi mesajlarınızı yalnızca bir kez görüntülenecek şekilde gönderebileceksiniz.

Bu özelliği kullanmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Örneğin karşı tarafa “Bu akşam kahve içecek miyiz?” mesajını göndermek istediğinizi varsayalım. Mesajınızı yazdıktan sonra tek seferlik olarak göndermek için gönder butonuna uzun süre basmanız gerekiyor. Ardından açılan menüde yer alan “Tek Seferlik Gönder” seçeneğine dokunmanız yeterli olacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanılabilecek.

Bu nu yaptığınızda mesajınız karşı tarafa gönderilecek. Mesaj yalnızca bir kez görüntülendikten sonra tamamen erişilemez hale gelecek. Ayrıca kopyalanamayacak ve başkalarına iletilemeyecek. Hatta WhatsApp'ın karşı tarafın mesajı görüntülerken ekran görüntüsü veya ekran kaydı almasını engelleyen bir sistem üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Kısacası tek seferlik gönderdiğiniz mesajlar çok daha güvenli olacak.

WhatsApp Tek Seferlik Mesajlar Özelliği Android'e Gelecek mi?

Son gelişmeler her ne kadar WhatsApp’ın iOS sürümüne odaklansa da söz konusu özelliğin bir süredir Android tarafında da test edildiği belirtiliyor. Bu da özelliğin ilerleyen dönemde Android işletim sistemine de gelebileceği şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu tür yeniliklerin genellikle Android ve iOS platformlarına aynı anda sunulmadığını biliyoruz. Kısacası özellik ilk etapta iOS veya Android'den birine sunulabilir. Diğer platform ise bu özelliği biraz zaman geçtikten sonra alabilir.

WhatsApp Tek Seferlik Mesajlar Özelliği Ne Zaman Genel Kullanıma Açılabilir?

Maalesef şu an için WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat söz konusu özelliğin şu an için sınırlı sayıda kullanıcıyla birlikte test sürecinde olduğunu belirtelim. Eğer test sırasında herhangi bir sorun çıkmazsa WhatsApp için tek seferlik mesajlar özelliği yakın bir gelecekte kullanıma sunulabilir gibi görünüyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içinde yeni sistemin devreye alındığını görebiliriz.

Editörün Yorumu

WhatsApp’ın tek seferlik mesajlar üzerinde çalışması beni fazlasıyla memnun etti. Zira bazen bir mesaj gönderiyorsunuz ve sonrasında pişman olabiliyorsunuz. Bu özellikle birlikte, sizin için sıkıntı oluşturabilecek mesajları önceden tek seferlik olarak işaretleyerek gönderebileceksiniz. Bu sayede karşı taraf mesajınızı bir kere okuyabilecek. Sonrasında tamamen erişilemez hale gelecek.