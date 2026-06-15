WhatsApp'a Arkadaşlarınıza Özel Hissettirebileceğiniz Özellik Geliyor

WhatsApp, bir süredir kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanmış durumda. Bu kapsamda en çok talep edilen özellikleri sunmaya çalışan şirket, şimdi de iOS için çok kullanışlı bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde arkadaşlarının hem özel hissetmesini sağlayacak hem de onların takdirini kazanacak.

WhatsApp'a Nasıl Bir Özellik Eklenecek?

WhatsApp'a mesaj zamanlama özelliği gelecek. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak bir mesajı direkt göndermek yerine belirli bir tarih ve saat seçebilecek. Bir mesajı zamanlamak için normal mesaj gönderme ile benzer adımlara bağlı kalınacak. Sadece gönderme butonuna bir kere basmak yerine basılı tutmak gerekecek.

Yeni özellik sadece bireysel sohbetler için değil, grup sohbetlerinde de geçerli olacak. Yani kullanıcılar, birden fazla katılımcının olduğu grup sohbetlerinde de bir mesajı zamanlayabilecek. Ne var ki bu özellik gruplarda kullanıldığında sadece o an mevcut katılımcılara mesaj gönderilecek. Gruba sonradan dahil olan kişi, zamanlanan mesajı göremeyecek.

WhatsApp'ın Mesaj Zamanlama Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Mesaj zamanlama özelliği, kullanıcıların belirli bir tarihte mesaj göndermek için ekran başında kalmasına gerek bırakmayacak. Tarihe çok dikkat edilen bu tür mesajlar çoğunlukla doğum günü kutlaması gibi içeriğe sahip olur. Mesajı direkt göndermek yerine önceden zamanlayarak arkadaşlarınıza doğum günü başlar başlamaz kutlama mesajı gönderebilir ve onların özel hissedip mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Bilindiği üzere WhatsApp şimdiye kadar hiç mesaj zamanlama özelliği ya da bunun için ana uygulamadan bağımsız çalışan bir araç sunmadı. Kullanıcıların bunu yapabilmek için daha farklı yollar izlemesi gerekti. WhatsApp'ın sunacağı bu özellik, üçüncü taraf araçları da içeren bu çeşitli yöntemlere başvurma gereksinimini ortadan kaldıracak.

WhatsApp, Mesaj Zamanlama Özelliğini Ne Zaman Sunacak?

WhatsApp'ın mesaj zamanlama özelliği henüz geliştirme aşamasında ve şirket tarafından henüz net bir tarih belirtilmedi. Ancak bu özelliğin 2026 yılının Şubat ayında Android için de geliştirilmeye başlandığını göz önüne alacak olursak bu yılın sonuna kadar kullanıma hazır olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii, şimdiye kadar bir açıklamada bulunulmadığı için planların değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Doğum günü kutlamalarını çok seven biri olmasam da bazı insanların kutlamalara çok önem verdiğinin farkındayım. Bazıları için yakın arkadaşlardan gelen birkaç kelimelik kutlama mesajı, günün harika geçmesine yardımcı olabiliyor. O yüzden kutlamalara çok önem veren yakın arkadaşlara sahip olanların mesaj zamanlama özelliğini mutlaka tercih edeceğini düşünüyorum.