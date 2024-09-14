WhatsApp'tan Kullanıcılara Para Kazandırabilecek Yeni Özellik: Kurulan Topluluklar Başkasına Devredilebilecek!

WhatsApp'ın Android beta sürümünde önemli bir özellik tespit edildi. Yeni sürümde test edilen özellik, kullanıcıların kurdukları WhatsApp topluluklarını başkalarına devretmesine imkan tanıyacak. Detaylar haberde.

Kullanıcılar, WhatsApp Topluluklarını Devrederek Para Kazanabilecek

Dünyaca ünlü çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp için yayınlanan "2.24.19.34" kodlu Android beta sürümünde ilginç bir özellik keşfedildi. Yeni özellik, kullanıcıların kurup büyüttükleri toplulukları, artık başka kullanıcılara devredilmesini sağlayacak. Pek çok kişiye göre yeni topluluk devretme özelliği, birçok kullanıcının topluluk kurarak para kazanmasına imkan tanıyabilir.

Beta sürümünden alınan ekran görüntülerine göre, topluluğunu devreden eski yönetici, devretme sürecinin ilk aşamasında hala yönetici olarak kalmaya devam edecek. Ancak topluluğu devralan kişi, eski yöneticileri yöneticilikten atabilecek. Bu süreç tamamen taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre şekillenecek. Şuanda test aşamasında olan yeni özelliğin tam olarak ne zaman herkes için kullanıma açılacağı ise merak konusu.

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