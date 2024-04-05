WhatApp Kullanıcıları Şaşırtan Bir Yenilik Getiriyor: Videolar İzleme Deneyimi Gelişecek!
WhatsApp kullanıcılara yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Resim içinde resim bu sefer videolara geliyor. İşte detaylar!
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor ve uygulamayı güncel tutma konusunda Meta oldukça hassas davranıyor.
Her zamanki iyileştirmeler ve hata düzeltmelerinin yanında, WhatsApp her ay yeni özellikler alırken, beta sürümü ise haftalık olarak yeni özellikler getiriyor.
WhatsApp’ın Resim İçinde Resim Özelliği Ne İş Yarıyor?
WhatsApp'ın beta sürümüne yapılan son güncellemelerden biri olarak özellikle videolar için “resim içinde resim modu” öne çıkıyor.
WABetaInfo ise, iOS için WhatsApp 24.6.77 sürümünü kontrol ederken “resim içinde resim modu” özelliğinin video izleme olanağı sunduğunu öğrendi.
WhatsApp'ın yeni beta sürümü, doğrudan uygulama içinde paylaşılan videoları izlerken bile resim içinde resim özelliğini kullanmayı mümkün kılıyor. Ancak şu an, yalnızca YouTube ve Instagram videolarını izlerken kullanıcıların resim içinde resim modundan yararlanmasına izin veriliyor.
WhatsApp Gelen Fotoğraflar Galeride Gözükmüyor, Nasıl Düzeltilir?
Kullanıcılar, WhatsApp'ta başkası tarafından gönderilen medya dosyalarının otomatik olarak galeriye kaydedilmemesi durumunda WhatsApp gelen fotoğraflar galeride gözükmüyor, çözümü nedir sorusunun cevabını araştırıyor.
Rapora göre, geliştirilen “resim içinde resim özelliği” uygulamadaki videoların izlenmesiyle sınırlandırıldığından, başka bir uygulamaya geçerken mod kullanılamıyor.
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