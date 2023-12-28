WhatsApp Web'e Merakla Beklenen 'Kullanıcı Adı' Özelliği Geldi!

Bu Mayıs ayının başlarında, Android ve iOS'taki WhatsApp kullanıcılarına kullanıcı adı seçme özelliği getirileceği ortaya çıkmıştı. Görünüşe göre bu özellik web sürümüne geliyor.

WhatsApp'a geleceği ortaya çıkan yeni kullanıcı adı özelliğindeki amaç, kullanıcıların numaralarını başkalarıyla paylaşmak zorunda kalmamalarını sağlamak üzerine. Kullanıcılar aradıkları kişileri kullanıcı adı yoluyla bulabilecekler.

WhatsApp Kullanıcı Adı Nasıl Alınacak?

Bugün web sürümünde ortaya çıkan bu özellik, genel lansmanın oldukça yakın olduğu anlamına da geliyor. Her hâlükârda özelliğin geliştirilmekte olduğunu ve WhatsApp'ın dilediği zaman komple kaldırabileceğini unutmamak gerek.

Yeni kullanıcı adı özelliği, WhatsApp Web'de profil kısmına girdiğinizde Durum ve İsminiz kısmının hemen altına yerleştirilmiş durumda.

Şimdilik ekran görüntüsünde bu alandan bir kullanıcı adı edinebildiğimiz gözükse de bu kullanıcı adını dilediğimiz zaman değiştirebilecek miyiz meçhul. Öyle ki her kullanıcının yalnızca bir kez kullanıcı adı belirleme hakkı da olabilir.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcı adları WhatsApp için gerekli bir özellik miydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.