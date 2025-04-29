WhatsApp Web Sürümü Beklenen Özelliğe Kavuşuyor

WhatsApp Web, bugüne kadar yalnızca mesajlaşma ve medya paylaşımı için kullanılıyordu. Sesli ve görüntülü görüşme özelliği ise sadece Windows ve macOS için hazırlanan masaüstü uygulamalarında mevcuttu. Yeni güncellemeyle beraber bu durum değişiyor.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellikle birlikte, kullanıcılar tarayıcı üzerinden doğrudan arama yapabilecek. Üstelik hem birebir sohbetlerde hem de grup konuşmalarında bu imkan sunulacak.

Tek Tıkla Arama Yapılacak

WhatsApp son dönemde farklı cihazlarda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanmış durumda. Yeni özellikle birlikte sohbet pencerelerinin üst kısmında bir arama simgesi yer alacak. Bireysel sohbetlerde bu simgeye tıklandığında kullanıcıya sesli ya da görüntülü arama seçenekleri sunulacak.

Grup sohbetlerinde ise varsayılan olarak görüntülü arama öne çıkacak ama menüden sesli arama tercihi de yapılabilecek.

WhatsApp Web Ne Zaman Güncellenecek?

Güncellemenin kesin çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak beta sürümlerde test edilmeye başlandığı biliniyor.

Web sürümünün yakın zaman önce yenilenen tasarımıyla birlikte değerlendirildiğinde, bu yeni özellik kullanıcıların masaüstü uygulamasına ihtiyaç duymadan daha işlevsel bir şekilde iletişim kurmasını sağlayacağından beklemeye değer diyebiliriz.