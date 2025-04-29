YouTube, TV ve Oyun Konsolları İçin Uygulamasını Baştan Aşağı Yeniliyor

20 yaşına giren YouTube, web sürümündeki tartışmalı tasarım değişikliğinin ardından şimdi gözünü akıllı televizyonlar ve oyun konsollarına dikti.

Ana ekrana eklenen yeni "raf" sistemi sayesinde kullanıcılar artık en son yaptıkları üç aramaya hızlıca geri dönebiliyor. Müzik dinleyenler için ise "Tekrar dinle", "Canlı performanslar, remix'ler ve cover'lar" gibi özel bölümler sunuluyor. Ayrıca en çok izlenen kanallardan ve Primetime Channels aboneliklerinden içeriklere ulaşmak da artık çok daha kolay.

YouTube Podcasts Sekmesi Ekleniyor

YouTube; kısa içerikleri ve podcast'leri de unutmadı. Kullanıcı kitaplığında artık özel bir Podcasts sekmesi yer alıyor. Kısa videolar yani Shorts'lar ise "Sonraki Ne İzlenmeli" bölümünde ayrı bir satır olarak gösterilecek ve abonelik sekmesinde de daha derli toplu bir görünüme kavuşacak.

Görsel olarak daha zengin bir deneyim sunmak isteyen YouTube, artık tüm video içeriklerinde döngü (loop) özelliğini manuel olarak aktif etme imkanı tanıyor. Oynatma ayarlarından "Döngü" seçeneğiyle videolar sürekli tekrar oynatılabilecek. İlaveten kanal, abonelik ve konu sayfalarında daha büyük ve tam ekran arka planlar içeren yeni "Etkin Kanal Önizlemeleri" devreye giriyor.

İçerik üreticileri için de bir yenilik var: Artık YouTube Studio'da masaüstü ve mobilde kullanılabilen yeni bir "Cihaz Türü" kartı ile izlenme süresi mobil, bilgisayar, TV ve tablet bazında ayrı ayrı görülebilecek.