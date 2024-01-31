WhatsApp Web Kullanıcılarına Müjde: Sohbet Kilidi Özelliği Geliyor!

WhatsApp Web'e yeni bir özellik geliyor. Kullanıcıların özel konuşmalarını güven altına almalarını sağlayan sohbet kilidi özelliği, artık web uygulamasında da kullanılabilecek.

Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özellik, yaklaşan bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak. Bu adım, WhatsApp'ın gizlilik odaklı yeniliklerine bir yenisini ekliyor. WhatsApp, modern ve görsel olarak çekici bir deneyim sunmak üzere yeni bir arayüz üzerinde de çalışıyor.

Özellikle karanlık tema için özel olarak seçilmiş bir renk şeması ve daha iyi gezinme için sekmeler içeren bu yeni arayüz, hâlâ geliştirilme aşamasında olmasına rağmen, kullanıcılara sohbetlerini kilitleme olanağı tanıyan bir özellik içeriyor.

Geliştirilen yeni özellikle birlikte, kilitli sohbetlerin özel bir sekme aracılığıyla kullanıcılara daha fazla gizlilik ve güvenlik sunması bekleniyor. WhatsApp web kullanıcıları bundan böyle kişisel verileri veya gizlemek istedikleri mesajları istemedikleri kişilere göstermemek için bu özelliği kullanabilecekler.

Bu özellik ile muhtemelen bir kod aracılığıyla istenen sohbetleri kilitlemelerini sağlayacak. Kilitli sohbetler, tüm platformlarda senkronize edilecek.