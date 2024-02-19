WhatsApp Web'e Yeni Bir Özellik Geliyor: Mesajlaşmalar İki Aşamalı Korunabilecek!

WhatsApp geçtiğimiz hafta sohbet kilidi özelliğini hem Android hem iOS'taki tüm cihazlarda kullanıma sundu. Şimdi ise web sürümü için mesajlaşmalara ek bir güvenlik ve gizlilik getirmek için gizli kod özelliğini geliştiriyor.

Gizli kod özelliğinin henüz test aşamasında olduğu ve ilerleyen süreçte WhatsApp Web güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacağı duyuruldu.

WhatsApp Web'e Gizli Kod Özelliği Geliyor

WhatsApp, sohbetlerinin sadece telefonlarda değil web üzerinden de işlevselliğini genişletmek için harekete geçti. Tüm platformlarda gelişmiş gizlilik ve güvenlik sağlamak için çalışan şirket, kilitli sohbetler ile kullanıcıların deneyimlerini iyileştiriyor.

WhatsApp Web'e gelecek olan yeni bir güncelleme ile gelmesi planlanan kilitli sohbetler için gizli kod özelliği, şu an geliştirilme aşamasında. Ekran görünrüsünden de anlaşılacağı gibi mobil cihazlara daha önce gelen kilitli sohbetler listesini açmak için gizli kod girilmesi istenecek.

Kullanıcı gizliliğini korumak ve hassas konuşmaların da her zaman güvende olması için PIN aracılığıyla korunmasını sağlanacak. Özellik aynı zamanda masaüstü cihazları ortak kullanan kişiler için de gizliliği korumak amacıyla kullanılabilecek.

Bilgisayara fiziksel olarak erişim sağlayan farklı kişiler, gizli kod ile ekstradan mesajlarını koruma altına alabilecek. Özellik kullanıma sunulduğu zaman sizlere haber veriyor olacağız.