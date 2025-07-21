Bilgisayardan WhatsApp Kullananlar Dikkat: Masaüstü Uygulaması Devre Dışı Bırakılacak!

Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıllarda WhatsApp'ı Windows tabanlı bilgisayarlarda kullanmak için tarayıcı üzerinden WhatsApp Web'e giriş yapmak gerekiyordu. Ancak Meta, kullanıcılardan gelen yoğun talepler üzerine birkaç yıl önce Windows için özel bir masaüstü uygulaması yayınlamıştı. Bu sayede WhatsApp'ı herhangi bir tarayıcıya ihtiyaç duymadan doğrudan yerel olarak kullanabilmeye başlamıştık.

Ancak yapılan son duyuruya göre bu durum yakında değişecek. Meta, kısa bir süre önce WhatsApp'ın Windows'taki yerel masaüstü sürümünü kaldıracağını açıkladı. Peki şirket neden böyle bir karar aldı ve bundan sonraki yol haritası ne olacak? İşte detaylar!

Masaüstü WhatsApp Uygulaması Yeniden Chromium Tabanlı Yapıya Geçiş Yapacak

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'ın masaüstü uygulaması, tıpkı geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Chromium tabanlı bir yapıya geçiş yapacak. Yeni değişikliğin uygulandığı beta sürümünde, platformun artık WebView2 adı verilen bir tarayıcı motoru tarafından çalıştığı görülüyor. Bu da, uygulamanın artık yerel olarak değil, yeniden internet tarayıcı motorlarına bağlı olarak işlev göreceği anlamına geliyor.

Bu değişiklik ile birlikte WhatsApp uygulaması yine masaüstünüzdeki kısayol üzerinden açılabilecek. Ancak sunduğu pek çok özellik bakımından WhatsApp Web ile neredeyse aynı olacak. Özellikle kullanıcı arayüzünün web platformuna oldukça benzediğini belirtmek mümkün.

Bunların başında ise performanstaki düşüş geliyor. Uygulamanın artık yerelde değil de tarayıcı motorlarına bağlı olması, WhatsApp'ın daha yavaş çalışmasına ve bilgisayarların toplam performansından daha fazla pay almasına neden oluyor. Yeni beta sürümünü kullanan geliştiricilerin paylaştığı ekran görüntülerinde de bu durum açıkça görülebiliyor; öyle ki yeni sürüm, görev yöneticisinde yüzde 30 daha fazla RAM kullanıyor.

Meta Neden Böyle Bir Karar Aldı?

Pek çok kullanıcı, WhatsApp'ın yavaşlayacak ve daha fazla performans harcayacak olmasına rağmen Meta'nın neden böyle bir karar aldığını sorguluyor. Ancak durum şu ki, WhatsApp'ın yerel bir uygulamadansa WebView2'ye geçiş yapması Meta'nın işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü yerel uygulamaların aksine, artık halihazırda her yerde çalışan tek bir kod tabanı kullanabiliyorlar. Bilindiği gibi WhatsApp Web sürümü hala kullanılabiliyor.

eknoloji devi için önemli bir maliyetten kurtulmak demek. Zira artık yerel uygulama için ayrı bir kod tabanı üzerinde çalışmaları gerekmeyecek. Ancak bu tür kararları sadece Meta'nın almadığını da belirtelim. Günümüzdeki pek çok platform halihazırda masaüstünde Chromium tabanlı yapılarla çalışıyordu. Windows 11'de yerel uygulama kullandığı için takdirleri toplayan Meta'nın da artık beklentileri karşılamayacağı görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...