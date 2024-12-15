WhatsApp'ta Yabancı Dil Sorunu Tarih Oluyor: Farklı Dildeki Mesajlar Anında Türkçeye Çevrilebilecek!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün kullanıcı deneyimini artıracak yeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor. Son olarak platformun yabancı dil çevirisi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Aktarılanlara göre Meta bünyesindeki şirket, kullanıcıların yabancı dildeki mesajları kendi diline çevirmesine olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı.

WhatsApp Yeni Mesaj Çevirisi Özelliğini Test Ediyor

Özellikle son zamanlarda X ve Instagram'da karşılaştığımız anlık veya tek dokunuşla çeviri özellikleri pek çok sosyal medya platformuna eklenmiş durumda. Bu alanda nispeten diğerlerinden geride kalan WhatsApp'ın kısa bir süre önce yeni mesaj çevirisi özelliği için kolları sıvadığı belirtliyor.

İddialara göre kullanıcılar, kendi diline çevirmek istediği mesajlar için çeşitli dil paketlerini WhatsApp'a yükleyecek. Ardından yabancı dildeki herhangi bir mesaja bir kez dokunulduğunda paylaşım istenilen dile çevrilmiş olacak.

Öte yandan söz konusu dil paketlerinin burada önemli bir soruya cevap verdiğini belirtelim. WhatsApp mesajlarını şirket dahil kimseyle paylaşılmadığını ifade eden Meta'nın ilk başta mesajların taranması gereken çeviri özelliğini nasıl hayata geçireceği birçok kişi tarafından merak ediliyor. İddialara göre dil paketleri sayesinde özellik herhangi bir sunucuya ihtiyaç duymadan cihaz içerisinde çalışabilecek.

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