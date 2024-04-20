WhatsApp, AirDrop'a Meydan Okuyor: Yakında Geliyor!

Fotoğraf çekmeyi ve başkalarıyla paylaşmayı seven herkes AirDrop'un kullanışlı bir özellik olduğunu kabul edecektir. Bu kolaylığın sadece Apple’a özel olması da can sıkıcı bir durum, ancak WhatsApp benzer bir özelliğin tüm cihazlarda kullanılmasını sağlamak üzere çalışıyor.

WABetaInfo'ya göre WhatsApp, yakındaki kullanıcılarla dosya paylaşmanıza olanak tanıyan AirDrop benzeri yeni bir özellik getirecek.

WhatsApp odaklı platform, daha önce bu özelliğin Google Play Store'da bulunan en son WhatsApp Beta sürümünde (2.24.2.20 güncellemesi) test edildiğini keşfetti. Şimdi ise WhatsApp'ın artık yeni ayrıntılı ekranlar sunarak bu özelliği daha da geliştirmek için çalıştığı fark etti.

Yakındaki Kişilerle Dosya Paylaşımı Nedir?

WhatsApp şu anda yakınlardaki kişilerle dosya paylaşmak için gerekli tüm izinlerin listeleneceği bölüm için özellik geliştirme sürecinde görünüyor.

Kullanıcılar bu bölüme doğrudan uygulama ayarlarından kolay erişim bulacak ve böylece belirli dosyaları yakındaki cihazlara aktarma süreci daha kolay hale gelecek. Ayrıca, diğer kullanıcılar da ancak aynı ekranı WhatsApp uygulamasında açıp, cihazlarının tespit edilip bağlanmasına izin verdikleri takdirde keşfedilebilecekler.

Kullanıcılar yakındaki diğer kişiler tarafından görülüp görülmemek konusunda tam kontrole sahip olacak, böylece gizlilik ve güvenlik sağlanacak.

Yakındaki Kişilerle Dosya Paylaşımı Ne Kolaylık Sağlayacak?

Dosyaları yakındaki kişilerle paylaşabilme özelliği, büyük dosyalar için paylaşım deneyimine iki önemli kolaylık sağlayacak. Belgelerin, fotoğrafların ve videoların, WhatsApp sohbetleri veya bulut depolama hizmetleri gibi diğer yollarla aktarılması ihtiyacını azaltacaktır.

Buna ek olarak, kullanıcıların büyük dosyaları yakındaki cihazlar arasında kolayca doğrudan aktarmalarına olanak tanıyarak İnternet bağlantısına olan bağımlılığı en aza indirecek.

Yakındaki kişilerle dosya paylaşma özelliği henüz geliştirilme aşamasındadır ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacaktır.