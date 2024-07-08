WhatsApp'a 'Nihayet' Dedirten Özellik Geliyor: Fotoğraf Düzenlemek Artık Çok Kolay!

WhatsApp, son zamanların ana akımı yapay zekayla çok daha yetenekli hale gelmeye başladı. WaBetaInfo tarafından 2.24.14.20 yapı numaralı Android beta sürümünde tespit edilen yeni bir özellik, platformda fotoğraf düzenlemeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getirecek. İşte ayrıntılar!

WhatsApp'a Yapay Zeka İle Fotoğraf Düzenleme Özelliği Gelecek: Peki Nasıl Çalışacak?

Meta, yapay zeka çalışmaları kapsamında Meta AI'ye çok önem veriyor. Bu yapay zeka aracı halihazırda şirketin bünyesinde bulunan Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların önemli bir parçası olarak görülüyor ve daha çok soru-cevap gibi metin tabanlı işlevleri görebiliyor.

2.24.14.20 kodlu WhatsApp Android beta sürümüyle bu durum değişecek. Şu an için test aşamasında olsa da, bu özelliğin genel kullanıma sunulmasıyla Meta AI ile görsel paylaşabilecek ve hatta araçtan fotoğraflarınızı düzenlemesini bile isteyebileceksiniz.

Şu an için ilk gelen bilgiler, Meta AI sohbet ekranına normal sohbetlerdeki gibi bir kamera simgesinin yerleştirileceği yönünde. Kullanıcılar, bu buton aracılığıyla fotoğraflarını yapay zekayla paylaşabilecekler. Böylelikle araçtan görsellerinizi tam olarak nasıl düzenlemesi gerektiğini isteyebileceksiniz.

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