WhatsApp Yedeklemeleri Google Drive'a Taşınıyor!

WhatsApp ilk olarak geçtiğimiz ay uygulamadaki yedeklemelerin artık Google Drive'a taşınacağını açıklamıştı. Bu da belli başlı sınırlamaların geleceğinin habercisiydi.

"Önümüzdeki aylarda, WhatsApp sohbetlerinizi bir Android cihazda yedeklemeyi seçerseniz, yedeklemeniz Google Hesabı depolama sınırınıza dâhil olmaya başlayacaktır." şeklinde yapılan açıklama yeni yıl ile birlikte artık hayata geçiyor.

WhatsApp Yedeklemeleri Artık 15 GB Sınır Dahilinde

WhatsApp'ın beta test programının bir parçası olan kullanıcılar, sohbet ve medya yedeklemelerinin Google Drive depolama limitlerinin bir parçası olarak sayıldığını fark ettiklerini bildirdiler.

Ücretsiz kullanıcılar için hâlihazırda Google Drive kapasitesi 15 GB olduğundan WhatsApp yedeklemeleriniz ücretsiz Google Drive kullanıcısıysanız maksimum 15 GB olabilecek fakat burada önemli nokta, Google hizmetlerini aktif olarak kullanıyorsanız bu alanı Google Drive, Google Fotoğraflar ve Gmail için de kullandığınızı unutmamalısınız.

WhatsApp'ın ana şirketi Meta'nın yedekleme depolama alanı değişikliğini 2024'ün ilk yarısında tüm Android kullanıcılarına uygulaması planlanıyor. Kullanıcılar, uygulamanın sohbet yedekleme ayarlarında geçişe 30 gün kala bir bildirim görmeye başlayacaklar.

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