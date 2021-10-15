WhatsApp Yedeklenmiş Mesajları da Uçtan Uca Şifreleyecek

WhatsApp'tan yedeklenmiş mesajları uçtan uca şifreleme ile koruyacağını söylüyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yakında Google Drive ve iCloud'daki yedeklemeler için uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirecek.

Şifreli yedeklemeler, mesajlarınıza başka hiç kimsenin erişmemesini sağlar.

WhatsApp, 10 Eylül'de kullanıcıların yakında uçtan uca şifreleme kullanarak yedeklenmiş mesajlarını korumalarına izin vereceğini duyurdu. WhatsApp, kullanıcıların mesaj geçmişlerini Google Drive ve iCloud aracılığıyla yedeklemelerine zaten izin verse de, bundan sonra bulut tabanlı depolama hizmetleri tarafından güvence altına alınacak.

Facebook, hem Android hem de iOS'ta yedeklemeler için uçtan uca şifrelemeyi mümkün kılmak amacıyla şifreleme anahtarı depolamasına tamamen yeni bir sistem oluşturduğunu söylüyor.

🎉 WhatsApp is the leading global messaging service to offer *both* end-to-end encrypted messaging and backups on iCloud or Google Drive. 🎉



So you can make sure that bestie’s voice messages and mum’s secret recipe will be safely stored in a place only you can access. — WhatsApp (@WhatsApp) September 10, 2021

WhatsApp'tan Yedeklenmiş Mesajlara Uçtan Uca Şifreleme Desteği

Uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirdiğinizde, yedekleriniz benzersiz, rastgele oluşturulmuş bir şifreleme anahtarıyla korunacak. Anahtarı manuel olarak veya otomatik oluşturulmuş bir şifre ile güvence altına alabilirsiniz.

Bir parola kullanmayı seçtiğinizde şifreleme anahtarı, "donanım güvenlik modülü adı verilen bir bileşene dayalı olarak oluşturulmuş, şifreleme anahtarlarını depolamak için kullanılabilecek özel, güvenli donanım" olan Yedek Anahtar Kasasında depolanır. Anahtarı, Yedek Anahtar Kasasından almak için şifreleme anahtarınızı veya kişisel parolanızı kullanarak yedeklemeye erişebilirsiniz.

Şifreleme anahtarı, "asgari sayıda" başarısız erişim girişiminden sonra kalıcı olarak erişilemez hale getirilir. Bu, Facebook'un anahtarı almak için kaba kuvvet girişimlerini önlemeye yardımcı olacağını söylüyor.

WhatsApp'ın front-end hizmeti olan ChatD, şifreleme anahtarlarını uygulamanın sunucularına göndermek ve sunucularından almak için bir protokol uygulayacak. Ancak şifrelenmiş mesajların içeriğine ChatD erişemeyecek.

WhatsApp ayrıca, yalnızca Donanımsal Güvenlik Modüllerinde bir anahtarın bulunduğunu bileceğini, ancak anahtarın kendisinde olmadığını açıklığa kavuşturdu.

Donanımsal Güvenlik Modülü tabanlı Yedek Anahtar Kasası hizmeti, kesintileri önlemek ve 2 milyardan fazla WhatsApp kullanıcısına güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için birden fazla Facebook veri merkezine yerleştirilecek. Bu özellik, önümüzdeki haftalarda Android telefonlarda ve iPhone'larda kullanıcılara sunulacak.

Facebook Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2 milyardan fazla kullanıcısına "bu özelliği yavaş yavaş dağıtmaya" başlayacağını, bu nedenle cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alabileceğini gösteriyor.

WhatsApp'ın en son sürümündeki özelliği, uçtan uca şifreleme için bir seçenek göreceğiniz Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedekleme'ye giderek kontrol edebilirsiniz.