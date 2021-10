WhatsApp Yedeklenmiş Mesajları da Uçtan Uca Şifreleyecek

WhatsApp'tan yedeklenmiş mesajları uçtan uca şifreleme ile koruyacağını söylüyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yakında Google Drive ve iCloud'daki yedeklemeler için uçtan uca şifrelemeyi etkinleştirecek.

Şifreli yedeklemeler, mesajlarınıza başka hiç kimsenin erişmemesini sağlar.

WhatsApp, 10 Eylül'de kullanıcıların yakında uçtan uca şifreleme kullanarak yedeklenmiş mesajlarını korumalarına izin vereceğini duyurdu. WhatsApp, kullanıcıların mesaj geçmişlerini Google Drive ve iCloud aracılığıyla yedeklemelerine zaten izin verse de, bundan sonra bulut tabanlı depolama hizmetleri tarafından güvence altına alınacak.

Facebook, hem Android hem de iOS'ta yedeklemeler için uçtan uca şifrelemeyi mümkün kılmak amacıyla şifreleme anahtarı depolamasına tamamen yeni bir sistem oluşturduğunu söylüyor.

🎉 WhatsApp is the leading global messaging service to offer *both* end-to-end encrypted messaging and backups on iCloud or Google Drive. 🎉



So you can make sure that bestie’s voice messages and mum’s secret recipe will be safely stored in a place only you can access.