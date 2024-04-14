WhatsApp Yeni Stratejini Duyurdu: Banner Özelliğini Kimler Kullanabilecek!

WhatsApp, kullanıcıları platforma davet etmeleri için sohbet listesinin üstünde yeni bir banner yayınlıyor. Bu, daha iyi bir iletişim deneyimi için aile ve arkadaşlarını davet etmeye teşvik eden bir stratejik kampanya.

WhatsApp'ın daha önce ortaya çıkan bir güncellemesinde, WhatsApp'ın yeni masaüstü banner uygulaması üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Bu banner aracılığıyla WhatsApp, kullanıcıları yeni masaüstü uygulamalarının işlevselliği ve özellikleri hakkında bilgilendiriyor. Aynı zamanda kullanıcıların masaüstü cihazlarda WhatsApp'a erişim seçeneklerinden haberdar olmalarını amaçlıyor.

Yeni Banner Hangi Kullanıcılara Açık?

WhatsApp'ın yeni özellikleri veya önemli ipuçlarını kullanıcılara bildirmek için bannerları kullanmaya devam etmeyi planladığı görünüyor. WhatsApp'ın iOS ve Android için en son güncellemelerini yükleyen belirli kullanıcılar, artık sohbet listelerinin üstünde yeni bir banner görebilirler.

Belirli kullanıcılar, arkadaşlarını ve ailelerini WhatsApp'a katılmaya davet etmelerini teşvik eden bir uyarı alabilirler. Bu bildirim, uygulamaya girildiğinde görünürlüğünü sağlamak amacıyla sohbet listelerinin üstünde görünecektir. Bu bannerın gelecek haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Bu, kullanıcıların karşılaştığı tek banner değil çünkü WhatsApp farklı kullanıcılara yönlendirilen çeşitli mesajlar yayınlıyor. Başka bir bannerda, WhatsApp'ın iPhone ve Android arasında daha iyi bir sohbet deneyimi sunan yeteneğinden bahsediliyor.

WhatsApp'ın sürekli olarak banner kullanması, kullanıcıları platforma daha fazla kişiyi davet etmeleri konusunda teşvik etmek için stratejik bir kampanya yürüttüğünü düşündürüyor. WhatsApp, dünya genelinde önde gelen bir iletişim platformu olarak konumunu korumak için kullanıcı tabanını genişletmeyi amaçlıyor.