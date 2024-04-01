WhatsApp, Kullanıcı Gizliliğini Artırıyor: Yeni Güncelleme Neler Sunacak?

WABetaInfo'nun yayınladığı habere göre, Android cihazlara son WhatsApp beta sürümü olan 2.24.8.4 güncellemesi ilginç bir yenilik getiriyor. WhatsApp, bağlı cihazlar için kilitli sohbetler özelliği üzerinde çalışıyor.

Bu özellik sohbetlere ek bir gizlilik seviyesi sağlamak için tasarlandı. Kullanıcıların kilitli sohbetleri sohbet listelerinden gizlemesine ve onlara kişisel bir kod aracılığıyla erişmesine olanak tanıyor.

Bağlı Cihazlar İçin Kilitli Sohbet Özelliği Nasıl Kullanılır?

Kilitli sohbet özelliği şimdilik yalnızca birincil cihazlarda çalışıyor. Fakat WhatsApp bu özelliği bağlı cihazlara getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlı bir cihazda kilitli sohbetler klasörünü açmak için kullanıcıların gizli bir kod oluşturması gerekiyor. Bu gizli kod birincil telefondan sohbet kilidi ayarları içerisinde gizli kod seçeneğini seçerek oluşturulabilir.

Gizli kod oluşturulduktan sonra kilitli sohbetler, sohbet listesinden kaybolacak ve bağlı cihazlarda yalnızca bu gizlilik özelliği aracılığıyla erişilebilecek.

Bağlı cihazlar için bu özelliğin tanıtılmasının gizlilik açısından önemli ölçüde iyileşme sağlayacağı düşünülüyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kilitli sohbetleri tüm cihazlar arasında senkronize olduğundan korumalı konuşmalarına herhangi bağlı bir cihazdan kolayca erişebilecek.