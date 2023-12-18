WhatsApp’a Gelecek Yeni Güncelleme ile Tasarım Tamamen Değişecek!

WhatsApp, durum paylaşımlarını daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getirmek amacıyla Güncellemeler sekmesinde yer alan "resim paylaşma" ve "yazı paylaşma" ikonlarını yeniden konumlandırdı. Bu güncelleme ile ikonlar, eskiden ekranın alt kısmında bulunurken şimdi kullanıcıların göz hizasında üst tarafa taşındı.

Durum güncellemelerini daha kolay paylaşmak için WhatsApp, beta kullanıcılarına sunduğu iki yeni kısayolu test ediyor. Beta sürümünde bulunan bu özellikler, durum güncellemelerini hızlı ve sorunsuz bir deneyim sunmak amacıyla geliştirildi.

WhatsApp'ta bir durum güncellemesi paylaşmak için kullanıcılar şu ana kadar güncellemeler sekmesinde sağ alt köşede bulunan işlem düğmesini kullanıyordu. Ancak en son Android beta sürümü ile daha düzenli hale getirmek için uygulamaya bir yenilik getirdi.

Android için en son WhatsApp beta sürümü (sürüm 2.23.26.13), Durum başlığının yanında bir kalem ve kamera simgesi içeriyor. Bu küçük düğmeler, resimlerinizi, videolarınızı, GIF'lerinizi ve metinlerinizi hızlı bir şekilde durum olarak paylaşmanızı kolaylaştıracak.

Güncelleme Şuan İçin Herkese Açık Değil!

Bu güncelleme, WhatsApp'ın kayan düğmelerini kullanımdan kaldıracağı anlamına geliyor. Günlük olarak durum güncellemelerini paylaşan kullanıcılar için, bu düğmelerin ekranın üst kısmına taşınmış olması daha kullanışlı bir deneyim sunacak.

Ancak şu an için, yeniden tasarlanmış durum başlığına erişim herkese açık değil. WhatsApp'ın 2.23.26.13 sürümünü yüklemiş olsanız bile, daha beta testinin yakın bir zamanda gerçekleşeceğini belirtiyor.

WhatsApp ayrıca, durum güncellemelerinizi daha iyi resim ve video kalitesi ile paylaşabilmeniz için bir özellik geliştiriyor. Medya yüklerken ekranın üstünde çıkacak "HD" simgesine tıkladığınızda, fotoğrafı veya videoyu daha yüksek kalitede gönderebileceksiniz.