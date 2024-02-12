WhatsApp Yeni Özelliği ile Kullanıcı Güvenliğini Koruyor: Kişi Engellemede Yeni Dönem!

WhatsApp, telefon numaralarının son dönemde çeşitli kurumlarla paylaşılmasına yeni bir çözüm getiriyor. İstenmeyen numaralardan gelen mesajlar, artık yeni özellikle birlikte açmaya gerek olmadan engellenecek.

Bilindiği üzere son dönemde telefon numaralarımız birçok kurumla paylaşılıyor. Eskiden sadece farklı numaralardan aramaya maruz kalırken, şimdi ise WhatsApp üzerinden mesaj alabilecek duruma kadar gelindi. Telefonun kilit ekranından görülebilen mesajları artık açmaya gerek olmadan, mesajın geldiği numarayı engellemek mümkün olacak.

Kilit Ekranından Kişi Engelleme Nasıl Yapılır?

İstenmeyen aramaların ve mesajların arttığı dönemde, WhatsApp'tan gelen bu yeni hamle kullanıcıları oldukça mutlu edecek gibi görünüyor. Güvenli kullanımı artırabilmek adına, bilinmeyen bir numaradan mesaj alındığında uygulama, gönderenin iletişim bilgileri altında uyarıcı mesajlar görüntülüyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, spam iletileri de doğrudan kilit ekranından yönetilmesini kolaylaştıracak. Artık bir mesaj alındığında sohbetler için "Kişilere Ekle" butonu yanında "Engelle" butonu da görülecek.

Kilit ekranından kişi engelleme işlemi şu şekilde yapılacak: