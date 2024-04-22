WhatsApp'a Yeni Özellik: Bu Kimdi? Dönemi Bitiyor!

Mesajlaşma uygulamaları başlangıçta kişisel kullanımı hedeflemiş olsa da, kısa sürede işletmelerin gözdesi haline geldi. Günümüzde işletmelerin vazgeçilmezi olan WhatsApp'ta her geçen gün yeni bir özelliğe kavuşuyor. Bunlardan birisi de, kişilere not ekleme olacak.

Ticari WhatsApp hesaplarına her gün yüzlerce mesaj geldiği için bir kişi rehbere kayıt edilse bile isminden hatırlamak zor olabiliyor. Android için WhatsApp Beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, WhatsApp Web arayüzünde kullanıcılara not ekleme imkanı sunuyor.

WhatsApp Kişilere Not Ekleme Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp Web'de kişinin profiline girdiğinizde bir not alanı bulunuyor. Buraya ister kişi hakkında detaylı bilgileri ister verdiği siparişi yani ne yazmak istiyorsanız onu ekleyebiliyorsunuz.

İşletme sahipleri bu özellik herkese açıldığında müşterilerine ait konum bilgilerini ve hatta doğum günlerini doğrudan WhatsApp'a not alabilecek.

Bu özelliğin kişisel kullanıcılara yani normal WhatsApp sürümüne gelip gelmeyeceği şu anda bilinmezliğini koruyor. Tabii henüz beta sürümde test edildiği için ani bir karar değişikliği ile WhatsApp Business kullanıcılarına sunulmaktan vazgeçilebilir.