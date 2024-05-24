WhatsApp, Yeni Özelliklerini Büyük Bir Destekle Birlikte Sundu: Nasıl Görünüyor?

Konuşma teknolojisi, telefonların gelişimi ve yeni mobil uygulamaların piyasaya sürülmesiyle hızla ilerledi. Bu yenilikler sayesinde, insanlarla sanki yanımızdaymış gibi iletişim kurabiliyoruz. WhatsApp, bu alandaki katkılarıyla her geçen gün bir adım daha öne çıkıyor.

Son olarak, görüntülü görüşmelerde ekranınızı sesli paylaşmanızı sağlayan yeniliği duyurdu. Bu özellik, iletişim deneyimini daha da zenginleştirerek kullanıcıların konuşma hareketlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

WhatsApp, iOS kullanıcıları için 24.10.74 yapı numarasıyla yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte, görüntülü görüşmelerde ekran paylaşımı sırasında ses desteği gibi önemli yenilikler getirildi. Ayrıca, sohbet filtreleme özelliği de tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

Whatsapp'ın Yeni Özellikleri Duyuruldu!

WABetaInfo'nun önceki bir makalesinde belirttiği gibi, WhatsApp'ın sohbetleri filtrelemek için bir özellik sunduğu biliniyordu. Bu özellik, kullanıcıların belirli sohbet türlerini kolayca bulmalarını ve erişmelerini sağlıyor. Başlangıçta sadece sınırlı bir kullanıcı grubuna sunulan bu özellik, şimdi daha geniş bir kitleye yayılıyor. Bu sayede, daha fazla kullanıcı sohbet organizasyonunda bu yeni özelliği kullanmayı deneyimleyecek.

WhatsApp, güncelleme ile birlikte, görüntülü görüşmeler sırasında ekran paylaşımı için ses desteğini de ekledi. Bu, kullanıcıların ekranlarını paylaşırken aynı zamanda sesli iletişim kurmalarını sağlıyor. Güncelleme ayrıca yenilenmiş simgeler ve resimler içeren yeni bir arayüz sunuyor.

WhatsApp'ın iOS için yayınladığı bu son güncelleme, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor. Sohbet filtreleme özelliği, ekran paylaşımı sırasında ses desteği ve yeni arayüz, kullanıcıların uygulamayı daha verimli ve aktif bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Henüz bu özelliklere sahip olmayan kullanıcılar, önümüzdeki haftalarda bu güncellemeleri alabilirler. App Store'dan en son WhatsApp güncellemesini yükleyerek bu yeni özelliklerin erişim sağlayabilirsiniz.