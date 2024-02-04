WhatsApp'a Yepyeni Bir Özellik Geliyor: Kullanıcı Deneyimi İyileşiyor!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, kullanıcı taleplerine yanıt vermek amacıyla yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Şirketin iOS için son beta güncellemesi olan 24.3.10.70, kullanıcılara aramaları daha rahat yönetme olanağı sunan bir özelliği test ettiğini gösteriyor.

Bu yeni özellikle, kullanıcılar favori kişilerini belirleyerek, aramalar sekmesinde bu kişilere hızlı erişim sağlayabilecekler. WhatsApp'ın geliştirdiği bu özellik, kullanıcıların uygulamayı daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanmalarına katkıda bulunuyor.

Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, bu özellik sayesinde favori kişiler aramalar sekmesinin üst kısmında yer alacak, böylece kullanıcılar favori kişilere hızlı bir şekilde erişebilecekler.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcıların uygulamayı daha kişiselleştirmelerine ve aramalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.