Bataryası ve Ekranı Çok Büyük: Xiaomi'nin Gizemli Amiral Gemisi Ortaya Çıktı!

Telefon pazarında rekabet bir hayli fazla. Şirketler günden güne aşırı güçlü teknik özelliklere sahip modellerini piyasaya sürüyorlar. Görünüşe göre çok yakında Redmi'den de böyle bir telefon gelecek. Zira son gelişmeler Çinli markanın dev bataryalı ve büyük ekranlı bir cihaz üzerinde çalıştığını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi'nin Yeni Telefonunun Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, Redmi'nin 7 inç boyutlarında ekrana ve 10.000 mAh kapasiteli bir pile sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını iddia etti. Kullanıcılar modelin büyük ekranı sayesinde oyun oynarken, dizi/film izlerken ve internette gezinirken üst düzey bir ekran deneyimi elde edebilecek.

Bununla birlikte 10.000 mAh bataryası da gerçekten sektör standartlarının üzerinde. Tabii günümüzde 10.000 mAh civarı pile sahip akıllı telefonlar var. Ancak bunların sayısı en azından şu an için bir elin beş parmağını geçmez. Bu nedenle yeni Redmi telefonu pil performansı konusunda da kullanıcıları üzmeyecek diyebiliriz.

Redmi'nin Yeni Telefonunun İsmi Ne Olacak?

Maalesef şu an için kaynağın paylaşımında söz konusu modelin isminin ne olacağına dair bir detay yok. Ancak paylaşımda bir de 6.59 inç ekrana sahip bir modelin daha olacağı bilgisi yer alıyor. Çok yakında çıkacak Redmi K100'ün de 6.59 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyordu. Yani bahsedilen bu 7 inç ekranlı telefon da yüksek ihtimalle Redmi K100 serisinin bir üyesi olacak.

Hatta burada bir tahminde bulunacak olursak söz konusu akıllı telefonun Redmi K100 Pro Max olacağını söyleyebiliriz. Halihazırda Redmi K90 Pro Max'te 6,9 inçlik bir ekran mevcut. Yani şirket yeni modelde boyutları 7 inç seviyesine kadar çıkarmayı düşünüyor olabilir.

Redmi K100 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 serisi geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlara göre Redmi K100 serisi selefinden daha erken bir tarihte karşımıza çıkacak. Şu an için resmi bir açıklama bulunmasa da iddialara göre telefonlar ağustos ayında piyasaya sürülecek.

Ancak burada kritik bir detay var. Zira ağustostaki etkinlikte sadece standart ve Pro versiyonunun tanıtılması bekleniyor. 7 inç ekrana ve 10.000 mAh bataryaya sahip olacağını düşündüğümüz Redmi K100 Pro Max ise 2027'nin ilk yarısında düzenlenecek bir etkinlikte piyasaya sürülecek.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım akıllı telefonun batarya performansından çok memnun değilim. Bunu biraz daha açarsak cihazımı günde en az iki kez şarja takmam gerekiyor. Bu nedenle Redmi'nin 10.000 mAh bataryalı ve 7 inç ekranlı telefonu beni fazlasıyla heyecanlandırdı.