iPhone 18 Pro'da Son Düzlük: Batarya Kapasitesi Belli Oldu!

Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtmaya hazırlandığı iPhone 18 serisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi sızdırılmıştı. Son gelişmeler ise iPhone 18 Pro'nun pil kapasitesini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro Pil Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

iPhone 18 Pro kısa bir süre önce 3C veritabanında göründü. Bu gelişme akıllı telefonun batarya kapasitesini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor. Kayıtlara baktığımızda akıllı telefonun Çin ve globalde satılacak fiziksel SIM destekli versiyonu 4.056 mAh'lik bir bataryayla karşımıza çıkacak.

iPhone 18 Pro'nun ABD gibi pazarlarda satılacak e-SIM destekli sürümü ise 4.288 mAh'lik bir pile sahip olacak. Bu değerler selefi iPhone 17 Pro ile karşılaştırıldığında sırasıyla yüzde 1,71 ve yüzde 0,85'lik bir artışa denk geliyor. Bunu biraz daha açacak olursak bir önceki modelin fiziksel SIM'li versiyonunda 3.998 mAh ve e-SIM'li varyantında ise 4.252 mAh'lik bir pil kullanılmıştı.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda iPhone 18 Pro'nun selefine göre devasa boyutlarda olmasa da daha büyük bir bataryayla karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Bu artış akıllı telefonun pil ömrümde büyük değişikliklere yol açmayacaktır diyebiliriz.

iPhone 17 Pro ile yapılan batarya testlerinde internette gezinme, video izleme, sosyal medya ve mesajlaşma gibi yoğun kullanım senaryolarında 15 saat civarında bir kullanım ömrü elde edilebiliyor. Yeni modelin de pil ömrü konusunda bu sürenin biraz daha üzerine çıkması bekleniyor.

iPhone 18 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada

6.3 inç OLED, 120 Hz, Daha küçük Dinamik Ada Yonga Seti: Apple A20 Pro (2 nm)

Apple A20 Pro (2 nm) Arka Kameralar: 48 MP ana - 200 MP iddiaları da bulunuyor 48 MP Ultra Geniş Açı 48 MP Telefoto

Ön Kamera: 24 MP

24 MP RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: Fiziksel SIM destekli versiyonu 4.056 mAh - e-SIM destekli sürümü ise 4.288 mAh

Fiziksel SIM destekli versiyonu 4.056 mAh - e-SIM destekli sürümü ise 4.288 mAh Şarj Hızı: 45W

iPhone 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple henüz iPhone 18 serisinin tanıtım tarihini açıklamadı. Ancak şirket yeni seriyi aynı anda değil de parça parça tanıtacak gibi görünüyor. Bu kapsamda 9 Eylül'de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra'nın kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Buna karşılık 2027'nin ilk aylarında ise standart iPhone 18, iPhone Air 2 ve iPhone 18e piyasaya sürülecek.

iPhone 18 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Maalesef artan bileşen maliyetlerinden dolayı iPhone 18 ailesinin tüm dünyada biraz daha zamlı geleceği söyleniyor. Bu nedenle cihazların Türkiye'de ne kadardan satılacağını kestirmek çok zor. Ancak iPhone 17 Pro'nun an itibariyla Apple resmi sitesinde 119.999 TL'den satıldığını biliyoruz. Yeni model daha güçlü olacağından muhtemelen 125.000 TL civarı bir başlangıç fiyatına sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Çevremde iPhone 17 Pro kullanan çok insan var. Şu ana dek hiçbirisinden pil ömrüyle ilgili bir şikayet duymadım. Bu işlerde biraz da işlemci verimliliği ve optimizasyon gibi detaylar devreye giriyor. Yani iyi bir kullanım ömrü için tek gereken şey pil kapasitesi değil. Bence Apple bu dengeyi akıllı telefonlarında çok iyi kuruyor. Kısacası iPhone 18 Pro da pil ömrüyle kullanıcıları üzmeyecektir diye düşünüyorum.