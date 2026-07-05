Temmuz Ayında Çıkacak Türkçe Destekli PC Oyunları

Sürekli aynı oyunları oynamaktan keyif almayan oyuncular, yeni çıkacak oyunları yakından takip ediyor. İyi haber şu ki Temmuz ayında çıkacak birbirinden etkileyici PC oyunları var. Üstelik bunların her biri Türkçe desteğine sahip. Bu yapımlar piyasaya sürüldükten sonra hâlihazırda oynamaya devam ettiğiniz oyunları bir süreliğine kenarda tutmak isteyeceksiniz.

Temmuz Ayında Çıkacak PC Oyunları Neler?

Esports Manager 2026: 6 Temmuz 2026

6 Temmuz 2026 Somnus Corporation: 8 Temmuz 2026

8 Temmuz 2026 Mine of my Mind: 8 Temmuz 2026

8 Temmuz 2026 Zombie City Together: 13 Temmuz 2026

13 Temmuz 2026 Ferrano Beyond Redline: 13 Temmuz 2026

13 Temmuz 2026 The Life You Missed: 22 Temmuz 2026

22 Temmuz 2026 Forge Maiden: 22 Temmuz 2026

22 Temmuz 2026 Dinoblade: 23 Temmuz 2026

Esports Manager 2026 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Neurona Games

Neurona Games Yayıncı: indie.io

Simülasyon oyunları arasına katılmaya hazırlanan Esports Manager 2026, sıfırdan kendi e-spor takımınızı kurma ya da hâlihazırda mevcut olan büyük e-spor organizasyonların başına geçme özgürlüğü sunacak. Ne yapacağınız, hangi kararları alacağınız tamamen size bağlı. Hiçbir kısıtlama olmayacak.

Maç yapılırken sadece sonucu görmekle sınırlı kalmayacaksınız. Canlı takip özelliği sayesinde bizzat maçın içine girecek, taktik belirleyebilecek ve anlık olarak gelişen olaylara müdahalede bulunabileceksiniz. Oyunda gerçek lisanslı profesyonel oyuncular bulunacak. Oyuncu almak, satmak veya kiralamak için bütçe yönetimini doğru yapmaya ihtiyaç duyacaksınız.

Oyuncular sadece sayısal verilerden ibaret olmayacak. Onlarla bire bir iletişim kurararak sorulnarını çözecek ve şampiyonluk vaadi sunacaksınız. Bu arada işin arka planında analistler, koçlar ve çok daha fazlasından oluşan bir ekip olması şart. Bu noktada da sorumluluk size ait olacak.

Somnus Corporation Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Remy Makes

Remy Makes Yayıncı: Remy Makes

Somnus Corporation, birinci şahıs bakış açısı ile oynanacak. Korku oyunları arasında konumlanacak yapımda anomalileri tespit etmeye çalışacaksınız. Bir şirketin deneyine katılan John karakterini yöneteceğiniz oyunda başlangıçta her şey yolunda gibi görünecek. Ne var ki çok geçmeden bir kâbusun içinde olduğunuzu fark edeceksiniz.

Oyundaki temel amacınız, 22 farklı odayı incelemek, odaların orijinal hâlini zihninize kazımak ve değişen anomalileri bularak hayatta kalmaya çalışmak olacak. 3 yanlış bildirimde sistem sıfırlanacak ve birinci odaya geri döneceksiniz ama her şeyi doğru raporlarsanız daha da derinlere inme fırsatına sahip olacaksınız.

35'ten fazla anomali içerecek. Bunlar 4 farklı anomali türü ve 3 farklı varlık türüne ayrılacka. Bir odadayken ters giden bir şeyler olduğunu belirler belirlemez hemen raporlamalısınız. Karşınıza çıkan anomalilerin tek bir türü olmadığı için onları tespit etmek de bir hayli zorlaşacak.

Mine of my Mind Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Olymp Studio

Olymp Studio Yayıncı: Olymp Studio

Mine of my Mind, birinci şahıs bakış açısıyla oynancak. Size gerilim dolu anlar yaşatacak. Çok yoğun bir gün geçiren madenciyi yöneteceksiniz. Sıradan başlayan bir iş günü, bir anda kâbusa dönüşecek. Maden, Andrew adındaki karakterin kendi zihninde kurduğu bir yere dönüşecek. Bu karakterin kurduğu dünya yıkılırken hem sağ kalmaya hem de Andrew'un üzerini örtmeye çalıştığı geçmişi ortaya çıkarmaya çalışacaksınız.

Oyunlda sorunsuz bir şekilde ilerlemek ve hedeflerinize ulaşmak için etraftaki notları okumayı ihmal etmemeniz gerekecek. Gizli mesajları bulacak, karakterlerle iletişim kuracaksınız. Hiçbir küçük detay öylesine konulan türden bir detay olmayacak. Kolaylıkla gözden kaçabilecek olsa da kesinlikle gözünüzü dört açmak zorunda olacaksınız.

Zombie City Together Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: cnsgames

cnsgames Yayıncı: cnsgames

Zombi oyunları arasında yer alacak olan Zombie City Together, kıyamet sonrası âdeta harabeye dönmüş bir şehirde geçecek. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanabilecek. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de 4 oyuncuya kadar co-op özelliğini kullanarak arkadaşlarınızla hareket edebileceksiniz.

Oyundaki zombiler pek alışılmadık türden olacak. Siz çatıya kaçtığınızda onların tırmanamayacağınızı düşünebilirsiniz ama bu zombiler filmlerde gördüklerinizden çok daha yetenekli ve akıllı olacak. Öyle ki tüm sürü peşinizden çatıya zıplayabilecek. Gece mi yoksa gündüz mü olduğunu siz belirleyeceksiniz. Gündüzleri düşmanları rahat şekilde görebileceksiniz ama geceleri el fenerinin aydınlattığı alan dışında ne olup bittiğini bilmeyeceksiniz.

Ferrano Beyond Redline Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Beacon Bay Studio

Beacon Bay Studio Yayıncı: Beacon Bay Studio

Ferrano: Beyond Redline, bir sonsuz sürüş oyunu olarak piyasaya sürülecek. Sevdiğiniz bir retro süper arabayı seçip çöken dünyada karşınıza çıkan araçlardan sıyrılarak kaza yapmadan ilerlemeye. Çalışacaksınız. Siz gaza bastıkça renkler bozulacak, dünya sanki gerçek değilmiş gibi görünmeye başlayacak. Bu görsellik dikkatinizin epey dağılmasına yol açacak.

Oyun, co-op modu sunacak. Bu karmaşanın ortasına arkadaşınızla birlikte dalabileceksiniz. Ama sorun şu ki birinizin hata yapması, ikinizin de oyunu kaybetmenize sebep olacak. Ayrıca birbirinize yakın ilerlemeniz gerekecek. Aynı şeritte yakın mesafede gitmezseniz bağ kopacak ve oyun sona erecek.

The Life You Missed Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: ZykinArt Games, N.S.D

ZykinArt Games, N.S.D Yayıncı: ZykinArt Games

The Life You Missed, eski evi yenileme ve satma amacıyla araziye gelen karakteri yöneteceğiniz bir oyun olacak. Başta amacınız evi tamir olacak. Bu süre zarfında gizlenen birkaç not, eski fotoğraf ve unutulmuş eşyalar göreceksiniz. Tüm bu detaylar, sizi hiç tanımadığınız bir kişinin hayatına yakından göz atmanızı sağlayacak. İzleri takip ettikçe aslında o yabancının ta kendiniz olduğunu, bu fotoğrafların ise unuttuğunuz anlara ait olduğunu öğreneceksiniz.

Etrafta bulduğunuz eski fotoğraflar öylesine konmuş fotoğraflar olmayacak. O fotoğraflarda yakaladığınız anları günümüzde birebir canlandıracaksınız. Doğru saatte salıncağa oturmak, göl kenarında doğru noktada durup gün batımını durdurmak... Bütün bunlar karakterinizin unuttuğu anıları birer birer hatırlamasını sağlayacak. Yaşanan tuhaf olaylara karakterinizden gelen tepkileri ise ses kaydedici ile kaydedebileceksiniz.

Forge Maiden Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: PcZ Games

PcZ Games Yayıncı: PcZ Games

Forge Maiden, bir türlü odaklanamayanların oyunu olacak. Ders çalışma, yazı yazma, kodlama ve çok daha fazlasına eşlik edecek. Temelinde özgürlüğünü geri alabilmesi için tam 10 bin altına ihtiyacı olan bir karakter bulunacak. Siz işinize odaklandıkça o da silah dövüp altın kazanacak. Tamamladığınız her süreç, bu karakteri özgürlüğüne bir adım daha yaklaştıracak.

Dinoblade Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Team Spino LLC

Team Spino LLC Yayıncı: Team Spino LLC, Boltray Games

Rol yapma oyunları arasına katılacak olan Dinoblade, büyük bir felaket sonrasında geçecek. Bir dinozoru yöneteceksiniz. Amacınız ise yaban hayata hâkim olmak, türünüzü kurtarmak ve bir efsane olarak tarihe geçmekten ibaret. Oyunun dövüş mekanikleri epey kapsamlı olacak. Kombolarla avantajlar elde ederken rakip hamlelerden sıyrılabilecek ve onları geri püskürtebileceksiniz. Kulağa basit gelebilir ama oyunda bunları uygulamak biraz zor olacak.

Editörün Yorumu

Temmuz ayınının Türk oyuncular için dolu dolu geçecek bir ay olduğunu düşünüyorum. En çok beklediğim oyunun ise Zombie City Together ve Esports Manager 2026 olduğunu söyleyebilirim. Evet, ilk oyun grafik açısından "vay be" dedirtecek seviyede bir yapım sayılmaz ama bu tür co-op oynanışa sahip oyunlarda asıl önemli olanın arkadaşlarla eğlenceli vakit geçirtip geçirtemediği olduğunu düşünüyorum.

Daha önce pek çok alternatifini denedim ama tanıtım videosuna bakılacak olursa bunu etkileyici oynanış sunması dolayısıyla oldukça seveceğime inanıyorum. Tabii, diğer yapımlara da kesinlikle göz atacağım. Örneğin Dinoblade, farklı bir konuyu merkezine almasından ötürü mutlaka inceleyeceğim yapımlardan biri. Siz de eğer biraz farklılık arıyorsanız deneyebilirsiniz.