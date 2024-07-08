Bu Şirket Kablosuz İnternetinizi Hırsız Tespit Sistemine Dönüştürüyor!

Gamgee isimli bir şirket, evinizin Wi-Fi ağını hırsız tespit sistemi olarak kullanmayı amaçlayan yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, Wi-Fi sinyallerindeki kesintileri analiz ederek ve bir 'vücut izi' oluşturarak davetsiz misafirleri tespit etmeyi hedefliyor. Bu yenilikçi güvenlik sistemi için özel bir Gamgee Wi-Fi yönlendiricisi ve ağ cihazları gerekiyor.

Çoğu insanın evinde hırsız alarmı bulunmasa da, birçok evde Wi-Fi yönlendirici mevcut. Peki, bu Wi-Fi ağını davetsiz misafirleri tespit edebilecek bir güvenlik sistemine dönüştürebilseydiniz? Gamgee, bu fikri en son kitlesel fonlama kampanyasıyla hayata geçirmeye çalışıyor.

Wi-Fi'ı Güvenlik Sistemine Dönüştürmek

Gamgee'nin önerisi oldukça ilginç. İnsanlar ve evcil hayvanlar evde hareket ettikçe Wi-Fi sinyallerini bozdukları için, Gamgee bu sinyal bozulmalarını analiz ederek evdeki insanların kim olduğunu ve nerede bulunduklarını tespit edebileceğini öne sürüyor.

Gamgee, bu teknolojiyi şu şekilde açıklıyor: "Wi-Fi kesintilerini analiz ederek, sistemimiz insanların vücut kütlesi ve yürüyüş tarzı gibi benzersiz özelliklerini yakalar, esasen bir 'vücut izi' oluşturur. Bu, bir insanı, evcil hayvanı veya cansız nesneyi ayırt etmemizi sağlar ve ayrıca bireyleri benzersiz hareket imzalarına göre tanımamıza olanak tanır."

Ancak, Gamgee'nin teknolojisi mevcut ağınıza entegre olamıyor. Bu teknolojiye erişmek için özel bir Gamgee Wi-Fi yönlendiricisi ve ağ cihazlarını satın almanız gerekiyor.

Gamgee, bu teknolojinin yapay zeka kullanarak belirli bireyleri ve evcil hayvanları tanımlayabileceğini ve zamanla ağın evde bıraktığınız izi öğrenerek bir yabancı eve girdiğinde alarm vereceğini vaat ediyor.

Gamgee'nin ürünü gerçekten işe yarar mı? Ne yazık ki şu anda bunu söylemek zor. Wi-Fi sinyallerinin insanları ve evcil hayvanları "tespit edebileceğini" biliyoruz, bu yüzden bu ürünün arkasındaki teori mantıklı.

Ancak, bu tespitler bir dostu ya da düşmanı ayırt edebilecek kadar iyi mi? Yapay zeka modeli sizi doğru bir şekilde tanıyacak mı ve tuvalete gittiğinizde alarm vermeyecek mi? Daha kötüsü, gerçek bir hırsızı doğru bir sakin olarak algılayıp evde serbest bırakacak mı?

Bu teknoloji henüz çok yeni olduğu için, şimdilik güvenilir güvenlik sistemleri yerine bu teknolojiyi kullanmak kötü bir fikir olabilir. Ancak, Gamgee bunu başarabilirse, Wi-Fi ağınıza dayanan yeni güvenlik tespit sistemleri görebiliriz.