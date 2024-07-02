Yeni İnternet Hız Rekoru Kırıldı: 300 GB'lik Bir Oyunu 1 Saniyeden Kısa Sürede İndiriyor!

Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki internetin günlük hayatımızın en büyük vazgeçilmezlerinden birisi olduğu su götürmez bir gerçek. Tabii, her ne kadar kullanışlı bir araç olsa da yeterli hızlarda olmadığı durumlarda kullanıcılar için resmen bir çileye dönüşüyor.

Durum böyle olunca, dünyanın dört bir yanında internet hızlarını artırabilmek için kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, Japonya'da bir araştırma ekibi 300 GB'lik devasa boyutlarda bir oyunu bile bir saniyeden kısa sürede indirebilecek bağlantı hızlarına ulaştı.

İnternet Hızında Dünya Rekoru Kırıldı: 402 Tbps

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapora göre internet hızlarında dünya rekoru kırıldı. Raporda, ekip çalışanlarının saniyede 402 terabitlik bir bağlantı hızına ulaştığı ve hatta bunun üzerine çıktığı ifade edildi.

Bunu biraz daha açacak olursak, yeni bağlantı hızı rekoru saniyede yaklaşık 50 Terabayt'lık bir veriye denk geliyor. Yani, şu anda piyasada bulunan Call of Duty Black Ops 6 ve Baldur's Gate 3 gibi yüksek boyutlu oyunları sadece milisaniyeler içinde indirebiliyor.

Tabii, bu bağlantı hızlarının deneysel olduğunu ve son tüketiciye yakın gelecekte sunulmayacağını belirtelim. Zira, böylesine devasa hızlara ulaşabilmek için internet servis sağlayıcılarının altyapılarını daha önce görülmemiş maliyetlere yenilemesi gerekecek. Bu da son tüketiciye yansıyacağından şimdilik bu topa girilmesi pek de mantıklı değil.