Wikipedia'da Yapay Zeka İşgali: Dev Platformun Sonu mu Geliyor?

Dünyaca ünlü dijital ansiklopedi platformu Wikipedia ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Platformun çatı vakfı Wikimedia, son dönemde platformun bant genişliği tüketiminde kayda değer bir yükseliş gözlemlediğini duyurdu. İlk bakışta bu durum olumlu yorumlansa da işin ilginç yanı, bu artışın kaynağının insanlardan ziyade Wikipedia’daki içerikleri tarayan yapay zeka botlarının olması.

Aktarılanlara göre 2024'ten bu yana veri trafiğinde yüzde 50 oranında artış yaşayan platform, şu anda adeta yapay zeka botlarını işgali altında. Uzmanlara göre bu botlar, yapay zeka modellerini eğitmek için didik didik ettiği Wikipedia'nın sonunu getiriyor olabilir.

Yapay Zeka Botları, Wikipedia Sistemini Çökertebilir

Wikimedia konu hakkında yaptığı açıklamada, veri trafiğinde büyük bir artışa neden olan yapay zeka botlarının, normal kullanıcıların aksine platformda yer alan popüler ve gündemdeki içeriklerin aksine, nadir ve çok az tıklanma sayısına sahip içerikleri taradığını belirtiyor. Bu doğrultuda mevcut botların, günümüzdeki yapay zeka araçlarını eğitmek ve kullanıcıların sorgularına yanıt bulmak için Wikipedia'da dolaştığı söyleniyor.

İşin kötü yanı ise bu durum, Wikipedia sunucularının gereksiz bir şekilde zorlanmasına, sistem kaynaklarının tükenmesine ve genel olarak maliyetlerin artmasına yol açıyor. Wikimedia'nın açıklmasına göre yapay zeka botları güncel olarak Wikipedia’daki toplam veri tüketiminin yaklaşık yüzde 65’ini tek başına üstleniyor.

Platformdaki güvenlik uzmanlarının mesailerinin büyük bir bölümünü bu botları tespit edip engellemeye harcadığını dile getiren Wikimedia, yapay zeka botlarının yol açtığı yoğunluk nedeniyle zaman zaman sunucularda sorun yaşandığını ve bundan dolayı kullanıcı deneyiminin de olumsuz etkilendiğini ifade ediyor. Konu hakkında çalışmalara devam edeceklerini belirten vakfın ilerleyen günlerde nasıl hareket edeceğini hep beraber göreceğiz.

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