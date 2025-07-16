12 GB RAM'e Sahip Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Fransa merkezli akıllı telefon üreticisi Wiko, yeni bir telefon tanıttı. Çok şık bir görünüme sahip olan Enjoy 80 Pro isimli bütçe dostu telefonda devasa batarya, yüksek yenileme hızı ve yüksek RAM kapasitesi bulunuyor.

Wiko Enjoy 80 Pro Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Wiko Enjoy 80 Pro, OLED ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 1300 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Kunlun Glass ekran koruma teknolojisi mevcut.

Telefon gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Wiko Enjoy 80 Pro 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. 6100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 40W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 180 gram ağırlığındaki telefon 161,39 x 74,81 x 7,59 mm boyutlarında.

Wiko Enjoy 80 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı