Samsung'dan 120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Açıklandı

Mayıs ayında Galaxy F56 modelini tanıtan Samsung, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy F36 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı. Yeni telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy F36 5G Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy F36 5G 19 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

Samsung Galaxy F36 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Samsung Galaxy A54'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

6 GB RAM'e sahip telefon Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alabilir. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Galaxy F36 5G'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak.

Samsung Galaxy F36 5G Fiyatı

Samsung Galaxy F36 5G modelinin 19 bin Hindistan rupisi (8.910 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özellikler ve fiyatla satışa sunulabileceğini belirtelim.