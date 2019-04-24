Microsoft, Windows 10 için 4K Duvar Kağıtları Paylaştı

Yazılım devi Microsoft, 4K çözünürlüğe sahip 'Dünya Günü' için hazırlanan arka planları Windows 10'da kullanıma sundu. Duvar kağıdı paketinde toplam 10 adet resim bulunmakta.

Pakette dünya üzerindeki nesli tükenmekte ve tehdit altında olan canlıların resimleri bulunuyor. Ücretsiz olarak indirilebilen bu paketi iki yol ile bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz. Bu yollardan birincisi cihazınızın ayarlar bölümündeki 'kişiselleştirme' seçeneğine gelmek. Ardından 'temalar' butonuna tıklamak. Açılan pencerenin hemen altında bulunan 'mağazadan tema al' düğmesi üzerinden temayı seçip, cihazınıza yüklemek.

Paketi cihazınıza indirmenin ikinci bir yolu da bu bağlantı üzerinden Microsoft'un mağazasına ulaşmak. Mağazaya ulaştıktan sonra 'Al' düğmesine tıklayın tema mağaza üzerinden otomatik olarak cihazınıza inmeye başlayacak.

Microsoft açıklamasında 4K çözünürlüklü duvar kağıdı paketinin bazı bilgisayarda çalışmayacağını belirtti. Temayı kullanmak için Windows 10'un en güncel versiyonuna sahip olmanız gerekmekte. Eğer Windows 10'un 1803 ve 1809 numaralı sürümlerine sahipseniz temayı kullanamıyorsunuz. Tema bu sürümleri desteklememekte.

Sizler Microsoft'un Dünya Günü için hazırladığı duvar kağıdı paketini nasıl buldunuz? Duvar kağıdı paketini cihazınızda kullanmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz!