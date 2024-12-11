Microsoft'un Planlı Eskitmesi, Windows Kullanıcılarını Canından Bezdirdi

Windows 11 işletim sistemi, uzun zamandır Microsoft'un tabiri caizse kullanıcılarını "tehdit" ettiği bir unsur haline geldi. Yakın zamanda yaptığımız bir haberde Microsoft'un kullanıcılarını Windows 11'e geçmeye zorladığını, donanımları yeterli olmayan kullanıcılara ise Windows 10'da kaldıkları takdirde güncelleme desteği verilmeyeceğini bildirmiştik.

Bunun amacı insanları yeni donanım almaya "teşvik etmek", ancak teşvik kelimesi kafamızı karıştırmasın. Zira Microsoft, Windows kullanıcılarını halihazırdaki politikalarıyla zora sokuyor.

"Beş Yıllık Bilgisayarımı Çöpe Mi Atayım?"

r/Anticonsumption subreddit'ınde bir kişi, Microsoft'un Windows 10 için üreteceği ücretsiz güvenlik güncellemelerinin Ekim 2025'te sona ereceğini bildiren bir duyuru paylaştı. Bu duyuruda Microsoft, kullanıcılarına Windows 11 yüklü olan yeni bir bilgisayar alması hususunda bir mesaj gönderiyordu.

Kullanıcı kendini istemediği bir alışverişe zorlanmış gibi hissetti—ki durum değerlendirmesi yapacak olursak hislerinde çok da yanılmıyor. Olayı şu sözlerle anlatıyor:

Laptopum sadece beş yıllık ve şimdiden satıştan kalktı. Hatta pil ömrünü ve RAM kapasitesini artırmak için eski bir laptopumdan parçaları bile kullandım. Planlı eskitmenize başlayayım sizin!

Planlı Eskitme Nedir? Şirketler Neden Bunu Yapar?

Planlı ya da programlı eskitme, şirketlerin ürünlerini zamanla kullanışız hale gelecek şekilde tasarlaması anlamına gelir. Bu strateji, tüketicilerin daha sık yeni ürünler alımını teşvik etmek için kullanılır.

Daha kolay kırılabilir ürünler, sınırlı onarım seçenekleri, sistemsel sıkıntılara açık ve korumasız ürünler, yavaş çalışan yazılımlar, yeni yazılım ve işletim sistemleriyle uyumsuzluk gibi sorunlar bu stratejinin yaygın örnekleridir.

Yenilenebilir enerji firmalarından Acciona'ya göre, planlı eskitme tüketicilere yaşam boyu ortalama 50 bin dolarına mal oluyor. Bunun yanında çevreye de büyük zarar veriyor ve milyonlarca ton e-atık oluşmasına neden oluyor.