Windows 10 Hala Ücretsiz!

2015 yılından bu yana Windows 7 ve Windows 8.1’den ücretsiz olarak Windows 10’a geçme şansı sunan Microsoft, ücretsiz geçişlerin 31 Aralık tarihinde biteceğini açıklamıştı. Fakat yeni yılın ilk günlerde geçişin hala yapılabildiği ortaya çıktı.

Temmuz 2015’te piyasaya sürülen Windows 10, içerisinde barındırdığı tonla yeniliğin yanı sıra Windows 7 ve Windows 8.1’den ücretsiz olarak geçiş sunmasıyla da çok konuşulmuştu. Hatta Microsoft, Windows 7 ve 8 sahiplerine sürekli Windows 10’a geçin uyarıları göndermekle suçlanmış ve yaptığı reklam stratejisi eleştirilmeye başlanmıştı. Microsoft ise ücretsiz geçişin kısa bir süre devam edecek olması sebebiyle böyle bir reklam politikası izlediklerini belirtmişti.

Yaklaşık iki buçuk yıl boyunca ücretsiz geçiş hakkı sunan Microsoft, Ücretsiz Windows 10 İçin Son Günler başlıklı haberimizde de görebileceğiniz gibi 31 Aralık tarihinden itibaren geçişlerin kapatılacağı açıklamasını yapmıştı. Fakat 1 Ocak’tan bu yana ücretsiz olarak Windows 10’a geçmek isteyen kullanıcıların hala geçiş yapabildikleri ortaya çıktı.

Microsoft mühendislerinin uzun süreli bir tatile çıkmış olmaları sebebiyle böyle bir açığın yaşandığı düşünülürken, yakın zaman sonra yaşanan sorunun düzeltilerek, ücretsiz Windows 10 geçişlerinin durdurulabileceği bilgisi de geldi. Eğer Windows 7 ya da Windows 8.1 kullanıcıysanız ve şansınızı son kez denemek istiyorsanız, hemen aşağıdaki Windows 10 indir tuşuna basabilirsiniz: