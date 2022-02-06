Microsoft, Windows 10 sürümlerini ‘zorla’ yeni sürüme güncelleyecek!

Windows 11 çıkmasına rağmen halen Windows 10 kullananlar için kötü haber geldi. Windows 10’un eski sürümlerini kullanan kişiler için Windows 10 20H2 kullanım ömrü Mayıs ayında son bulacak. 10 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Windows 10’un belirli sürümünü kullanmaya devam eden kullanıcılar artık Microsoft’tan destek alamayacak. Bu nedenle dev yazılım şirketi, kullanıcıları ‘zorla’ işletim sistemini destekleyen bir sürüme güncelleyecek.

Windows 10 20H2’nin, hem ‘Home’ hem de ‘Professional’ sürümleri 10 Mayıs'ta destek sonuna ulaşacağı için bilgisayarınızda hangi sürümün yüklü olduğu önemli değil. Bu bilgi bir süredir Microsoft'un ürün yaşam döngüsü sayfasında herkese açık olarak sunuluyor ve bu yüzden kararın sürpriz olduğu da söylenemez.

Windows 10 Kullanıcıların Endişelenmesine Gerek Yok!

Bunun yanında Windows 11 yerine halen Windows 10’da kalmak isteyen kullanıcıların ise paniğe kapılmasına gerek yok. Eski sürümde kalmak isteyen kullanıcılar, bunu yapabilecek. Zira Microsoft'un, Windows 10 sürümünü 11'e zorla güncellemek gibi bir niyeti en azından şu an için yok.

Windows 10 sürüm 2004 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran kullanıcılar güncellemeleri manuel olarak kontrol edebilir ve güncellemeler için 21H2'yi indirip yükleyebilir. Ancak Microsoft, kullanım ömrünün yaklaşması nedeniyle güncellemeyi 20H2 makinelerinde kullanıma sunmak için makine öğrenimini de kullanıyor.

Microsoft, sürüm sağlığı sayfasında yer alan bilgi şu şekilde;