Windows 11’den Android Kullanıcılarını Sevindiren Yeni Özellik!

Microsoft, Windows 11'e getirdiği yenilikler ile kullanıcıların telefonlarını yönetmesini kolaylaştırmaya devam ediyor. Windows Insider programına kayıtlı olan kullanıcılar test edilmeye başlanan bu yeni Windows özelliği sayesinde Android telefonlarına doğrudan Dosya Gezgini üzerinden erişebiliyor.

Bunun neresi yeni özellik? diye düşünebilirsiniz fakat telefonun içerisindeki dosya ve klasörlere göz atmak için artık kablolu bir bağlantıya ihtiyaç duyulmuyor, kablosuz olarak bunu gerçekleştirebiliyorsunuz.

Windows 11 Dosya Gezgini, Android Telefona Doğrudan Erişim Sunacak!

Cihazları eşleştirdiğinizde Android telefonunuz dosya gezgininin sol alt kısmında normal bir USB cihazı gibi görünüyor. Dosya kopyala, taşıma, silme ve yeniden adlandırma gibi tüm işlemleri yapabiliyorsunuz. İçeriklerin son güncellenme tarihini görebiliyor ve tek bir tıklamayla yenileyebiliyorsunuz.

Bu mevcut Phone Link uygulamasına kıyasla çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Testlerin bitmesini bekleyemem hemen kullanmak istiyorum diyenlerin: Android 11 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran bir telefona, Windows Insider programının bir parçası olmaya ve Link to Windows uygulamasının beta sürümüne ihtiyacı var.

Test süreci bittikten sonra tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulacak olan bu özellik için net bir tarih bulunmuyor.